В Латвии приостановлен литовский проект стоимостью 200 млн евро – до лучших времен

„В настоящее время проект завода по производству ДСП в Екабпилсе приостановлен, мы изучаем дальнейшие возможности“, – сообщает литовское ЗАО VMG grupė, занимающееся деревообработкой, производством мебели и другими видами деятельности.

По словам Римаса Варанаускаса, владельца контрольного пакета акций ЗАО Freda и предприятия по производству мебели ЗАО Freda II, проект в Латвии приостановлен в ожидании более благоприятных с экономической точки зрения времен.

„На данный момент плит достаточно, и проект временно приостановлен“, – говорит Р. Варанаускас.