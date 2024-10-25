В Латвии появился еще один ресторан со звездой Мишлен. Что в Литве?

„Мы рады приветствовать в выборке гида Мишлен шесть новых ресторанов. Каждый из них достоин внимания, но в этом году мы хотели бы выделить ресторан JOHN Chef’s Hall . Он отмечен одной звездой Мишлен за вкусную и современную кухню, в которой мастерски используются местные ингредиенты и прекрасно отражаются смены времен года“, - подчеркнул международный директор гида Мишлен Гвендаль Пулленнек.

JOHN Chef’s Hall - это небольшое заведение на четыре столика и десять посадочных мест, расположенное рядом с рестораном JOHN в отеле А22, который уже был включен в кулинарный гид в прошлом году. Зал ресторана выходит на кухню, предлагая гостям возможность наблюдать за блюдами, отражающими местные вкусы и времена года, которые создаются под руководством превосходного шеф-повара. Процесс приготовления современный и порой игривый, но вкус блюд безупречен, ведь все ингредиенты используются с одинаковым уважением и пониманием. Сами повара обслуживают и объясняют состав блюд, рекомендуя подходящие вина. Об инспекторах Мишлен заботилась дружная команда, особенно им понравились соленая щука с огурцом, укропной эмульсией и ревенем, а также клубника, приготовленная тремя разными способами, с мороженым из лимонной вербены.