В Латвии появился еще один ресторан со звездой Мишлен. Что в Литве?

„Мы рады приветствовать в выборке гида Мишлен шесть новых ресторанов. Каждый из них достоин внимания, но в этом году мы хотели бы выделить ресторан JOHN Chef’s Hall. Он отмечен одной звездой Мишлен за вкусную и современную кухню, в которой мастерски используются местные ингредиенты и прекрасно отражаются смены времен года“, - подчеркнул международный директор гида Мишлен Гвендаль Пулленнек.
JOHN Chef’s Hall - это небольшое заведение на четыре столика и десять посадочных мест, расположенное рядом с рестораном JOHN в отеле А22, который уже был включен в кулинарный гид в прошлом году. Зал ресторана выходит на кухню, предлагая гостям возможность наблюдать за блюдами, отражающими местные вкусы и времена года, которые создаются под руководством превосходного шеф-повара. Процесс приготовления современный и порой игривый, но вкус блюд безупречен, ведь все ингредиенты используются с одинаковым уважением и пониманием. Сами повара обслуживают и объясняют состав блюд, рекомендуя подходящие вина. Об инспекторах Мишлен заботилась дружная команда, особенно им понравились соленая щука с огурцом, укропной эмульсией и ревенем, а также клубника, приготовленная тремя разными способами, с мороженым из лимонной вербены.
JOHN Chef’s Hall присоединился к ресторану Max Cekot Kitchen, который в этом году также сохранил одну звезду Мишлен. Владелец этого заведения Максим Цекот представляет кулинарное наследие Латвии, сочетая множество различных элементов в креативном меню-сюрпризе. Инспекторам Мишлен нравится, что Максим использует ингредиенты местного производства и завершает приготовление многих блюд прямо за столом, вовлекая посетителей в процесс и взаимодействие друг с другом.
Ресторан Pavaru māja сохранил Зеленую звезду Мишлен и награду за устойчивое развитие. Награды Bib Gourmand, которые вручаются ресторанам, предлагающим вкусную еду по доступной цене, сохранили за собой рестораны-победители прошлого года — Snatch, Shōyu и Milda.
В общей сложности в гид Мишлен попал 31 латвийский ресторан, среди которых пять новых ресторанов — B7, Babo, Lowine, Seasons и Stage 22. Среди других отмеченых гидом ресторанов Turo, Zoltners, Mo, 3 pavāri, Whitehouse, 36.līnija, John, COD, Le Dome, Chef’s Corner, Barents Coctails & Seafood, Barents, Aqua Luna, Esntresol, Ferma, Neiburgs, Tails, H.E.Vanadziņš, Akustika, KEST и Riviera.
Процесс отбора проходил в соответствии с международной признанной методологией гида Мишлен, состоящей из анонимной и независимой оценки ресторанов на основе 5 критериев, в центре которых – исключительно качество блюд: качество использованных ингредиентов, техника приготовления, сочетание вкусов, индивидуальность шеф-повара и то, как она проявляется в блюдах, а также постоянство меню и его соотношение во времени.
Прошлогодние победители
В прошлом году первым рестораном в Латвии, удостоенным звезды Мишлен стал рижский Max Cekot Kitchen.
В общей сложности в прошлом году в гид „Мишлен“ попали 26 латвийских ресторанов: 19 в Риге и семь за пределами столицы. Среди них есть один ресторан с одной звездой Мишлен, 3 ресторана Bib Gourmand и 22 других ресторана, один из которых имеет Зеленую звезду Мишлен.
Зеленая звезда Мишлен была присуждена ресторану Pavāru māja в Лигатне шеф-повара Эрикса Дрейбантса, а знаки Bib Gourmand получили рестораны Snatch (шеф-повар Сергей Шипоров), Shoyu (Евгений Римаш) и Milda (Марис Целитанс).
Специальный приз за гостеприимство был вручен Марису Янсонсу, шеф-повару ресторана Kest (Цесис). Награду „Лучший сомелье“ получил сомелье Иво Орлов (ресторан Tauro), а звание „Лучший молодой шеф-повар“ досталось Нилсу Гевеле (Ferma).
Среди других отмеченых гидом ресторанов Turo, Zoltners, Mo, 3 pavāri, Whitehouse, 36.līnija, John, COD, Le Dome, Chef’s Corner, Barents Coctails & Seafood, Barents, Aqua Luna, Esntresol, Ferma, Neiburgs, Tails, H.E.Vanadziņš, Akustika, KEST и Riviera.
В Эстонии две звезды, в Литве – четыре ресторана со звездами
В прошлом году всемирно известный гастрономический гид Мишлен наконец добрался и до последней из стран Балтии – Литвы. Звезды Мишлен удостоились сразу четыре литовских ресторана: Demo, Nineteen18, Dziaugsmas и Pas mus. Все они из Вильнюса.
Знаки Bib Gourmand получили рестораны 14Horses, Le travi, Nüman и Gaspar’s, а Зеленая звезда Мишлен досталась ресторану Red Brick.
В общей сложности в гид Мишлен попали 26 литовских ресторанов: Red Brick, Amandus, Apvalaus stalo klubas, Arrivee, Augstin, Da Antonio, Dine, Dia, Elven, Ertlio namas, Fabrikėlis, Farmer and the Ocean, Gastronomika, HeJi, Justa Pasta, Momo Grill, Monai, Monte Pacis, Pacai, Protėviai, Somm, Stebuklai, Stikliai, Telegrafas, Uoksas, Vila Komoda.
К сожалению, через несколько месяцев ресторан Gastronomika, который оказался в гиде Мишлен, закрылся. Его шеф-повар и владелец Лютаурас Чепрацкас заявил, что „устал работать бесплатно“.
Эстонские рестораны Мишлен включает в свой гастрономический гид уже третий год подряд. В конце мая этого года ресторан 180° by Matthias Diether подтвердил свои две звезды, а ресторан Noa Chef’s Hall – одну. Помимо обладателей мишленовских звезд, еще несколько заведений были отмечены знаком Bib Gourmand, которую присуждают ресторанам высокого уровня с доступными ценами. Ими стали Fellin, Härg, Lore Bistroo, Mantel and Korsten, NOA и Tuljak.
Зеленая звезда досталась ресторанам Fotografiska, Soo и Kolm Sõsarat.
В общей сложности в гид Мишлен попали 35 эстонских ресторанов: 180° by Matthias Diether, Noa Chef’s Hall, Fellin, Härg, Lore Bistroo, Mantel and Korsten, NOA, Tuljak, Fotografiska, Soo, Kolm Sõsarat, 38, Art Priori, Barbarea, Gianni, Horisont, Lee, Mon Repos, Moon, Paju Villa, Pull, Puri, R14, Rado, Tchaikovsky, Hõlm, Joyce, Alexander, Lahepere Villa, Mere 38, Wicca, Rado, Ame, Radio и Nok Nok.
От туристического буклета до всемирно известного гида
История мишленовских звезд начинается в самом конце XIX века. В 1889 году маленьком французском городке Клермон-Ферран братья Андре и Эдуард Мишлен открыли свою небольшую компанию „Michelin“ по производству шин. Пытаясь увеличить продажи своих изделий, они придумали хитрый маркетинговый ход: в 1900 году они выпустили небольшой буклет „Красный гид Мишлен“, в котором рассказывали автотуристам, путешествующим по Франции, где найти приличное жилье, закусочные, заправочные станции и торговцев автомобильными шинами.
Но на этом они не остановились. В 1904 году брошюра уже продавалась в Бельгии, в 1907 году — в Алжире и Тунисе, в 1909 году вышла первая англоязычная версия.
20 лет буклет раздавался абсолютно бесплатно, хотя особой популярностью не пользовался. Несмотря на это, авторы продолжали пополнять свой справочник, добавляя туда рестораны. При этом самые дорогие места питания стали помечаться звездочкой, слегка напоминавшей цветок. С этого момента справочник стал платным, но цена его была не более чем условной.