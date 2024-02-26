В конце прошлого года заработная плата в Литве увеличилась на 4,6%

Реальная заработная плата в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом 2023 в стране выросла на 4,1 проц.: в государственном секторе была на 9 проц. выше, в частном секторе – на 1,9 проц.

Средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) в стране составила 1 303,8 евро и по сравнению с третьим кварталом 2023 года выросла на 4,2 проц.: в государственном секторе она составила 1 410 евро и была выше на 9,1 проц. в частном секторе – 1 260 евро, на 2 проц. выше.

Средняя месячная брутто-зарплата в стране в четвертом квартале 2023 года выросла во многих видах экономической деятельности с 0,4 (услуги размещения и общепита) до 12,8 проц. (образование), но снизилась в предприятиях сельскохозяйственной, лесохозяйственной и рыболовной деятельности (-1,2 проц.).

В государственном секторе средняя месячная брутто-зарплата составила 2 296,8 евро и была на 9,9 проц. выше, в частном секторе она составила 2 033,2 евро и была выше на 2,2 проц.

На изменение заработной платы повлияло увеличение нерегулярных премий, доплат и денежных выплат, сезонные колебания и другие причины.

Средняя месячная брутто-зарплата в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в стране выросла на 11,1 проц.: в государственном секторе – на 13,1 проц., в частном секторе – на 10,1 проц.

Средняя месячная брутто-зарплата в стране за год выросла во всех видах экономической деятельности с 5,9 проц. (операции с недвижимостью) до 18,8 проц. (административная деятельность и обслуживание).

Средняя месячная нетто-зарплата в стране за год повысилась на 10,1 проц.: в государственном секторе – на 12 проц., в частном – на 9,2 проц.

Реальная зарплата в четвертом квартале 2023 г., по сравнению с тем же периодом 2022 г., в стране увеличилась на 7,9 проц.: в государственном секторе была на 9,8 проц. выше, в частном – на 7,1 проц.