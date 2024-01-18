В конце февраля у ресторанов начнутся сложности: возможно, увеличится число банкротств

"Не надо лгать. В пояснении было ясно сказано, что льготу можно применять и после карантина. Это только интерпретации, ведь сами консерваторы и предложили эту льготу, еще до пандемии", – сказал собеседник.

Представители власти утверждали, что НДС был снижен до 9% только в качестве помощи в посткарантинный период, но Балнис эти аргументы отрицает.

"У нас получился такой коктейль Молотова , не только повышен НДС, достигнуто дно в экономике – рост бремени кредитования, рост минимальной зарплаты на 10%, все это автоматически выливается в повышение расходов ресторанов на 40%, плюс аренда. Аренда обычно связана с инфляцией, это еще 8%. Иными словами. саже если бы не повысили НДС, все равно было бы непросто, а тут еще дополнительный подарок уходящая власть преподнесла", – сказал он.

Представителей общепита в Новом году ждут перемены и вызовы. По словам вице-президента Ассоциации гостиниц и ресторанов Гедиминаса Балниса, преодолеть их будет нелегко.

"Сценарии есть разные. Конечно, когда был снижен НДС – появился ряд работников с просьбой повысить зарплаты, ведь "у владельцев ресторанов на это есть деньги". Сейчас невозможно повернуть все вспять, сказать - НДС подняли, снижаем зарплаты. Рестораны по-разному будут решать проблемы, будет тяжело", – заметил Балнис.

Он не исключал массовые банкротства.

"Не надо это скрывать. По нашим подсчетам, за год может быть столько случаев, сколько за 4-5 обычных лет, есть уже сейчас закрывающиеся рестораны, но, поскольку у нас 85% ресторанов небольшие, то они поймут, что такое повышение НДС только с 25 февраля, когда будут платить НДС за январь", – сказал Балнис.

Он считает, что именно небольшие рестораны переживут самый большой шок.