В Клайпеду, Ригу и Моцкаву можно поехать на рождественских поездах

„Мы благодарим партнеров, которые участвуют в поддержании традиции, помогающей путешествовать не только устойчиво, но и празднично. Наши пассажиры с нетерпением ждут рождественские поезда. В прошлом году на них ездило 60 000 пассажиров, в этом планируется 70 000“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.

„Год назад мы приняли участие в украшении поезда, который возит пассажиров из Варшавы, а сейчас хотим улучшить настроение гостям из Латвии. Туристы из Латвии ездят в Вильнюс – за 9 месяцев этого года на поездах в столицу Литвы приехали 40 000 латвийцев. Мы надеемся, что в праздники пассажиров будет намного больше, поэтому приглашаем в Вильнюс на магическое Рождество - праздник начинается прямо в поезде“, – сказала она.