В Клайпеду, Ригу и Моцкаву можно поехать на рождественских поездах

„Мы благодарим партнеров, которые участвуют в поддержании традиции, помогающей путешествовать не только устойчиво, но и празднично. Наши пассажиры с нетерпением ждут рождественские поезда. В прошлом году на них ездило 60 000 пассажиров, в этом планируется 70 000“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.
По словам главы агентства Go Vilnius Довиле Александравичене, по традиции гостей столицы удивляют уже на пути в город.
„Год назад мы приняли участие в украшении поезда, который возит пассажиров из Варшавы, а сейчас хотим улучшить настроение гостям из Латвии. Туристы из Латвии ездят в Вильнюс – за 9 месяцев этого года на поездах в столицу Литвы приехали 40 000 латвийцев. Мы надеемся, что в праздники пассажиров будет намного больше, поэтому приглашаем в Вильнюс на магическое Рождество - праздник начинается прямо в поезде“, – сказала она.
В этом году LTG Link украсила 4 поезда, которые ездят в Каунас, Тракай, Ригу, Клайпеду и Моцкаву. А в поездах, которые следуют в Турмантас и Марцинконис детей ждут анимационные выступления.
Поезда украшала компания Balti lapai на этот раз с помощью декораторов MAMin под руководством Юлии Филатовой.
В украшении поезда Вильнюс–Каунас–Вильнюс участвовала компания L’Occitane, которая планирует раздать пассажирам больше 38 000 символических подарков.
Для удобства пассажиров люди, покупающие билеты на сайте www.ltglink.lt или в мобильном приложении будут видеть какие поезда и вагоны украшены (они будут отмечены иконкой с елкой). Цена на билеты в праздничные вагоны будет обычной.
Развлечения ждут и на вокзале, а также в Парке рельсов. В декабре на вокзале будут открыты мастер-классы. Дети смогут печь вафли и другие лакомства, на вокзале будут закусочные, в которых будут продавать рождественские ароматные напитки. 1 и 28 декабря детей ждет спектакль и выступление иллюзиониста.
С 14 по 20 декабря на вокзале будет открыта рождественская ярмарка.
13-15 декабря Парк рельсов станет ледяным вокзалом Деда Мороза. Детей ждут уникальные скульптуры из льда, волшебный поезд с мастер-классами, любимые персонажи и, конечно, сам Дед Мороз.