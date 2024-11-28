2024.11.28 13:59

В Клайпеду, Ригу и Моцкаву можно поехать на рождественских поездах

 
ru.DELFI.lt
LTG Link
LTG Link
ФОТО: Jurgita Lukos Photography

28 ноября украшенные к Рождеству поезда уже начали курсировать между Вильнюсом Клайпедой и Моцкавой. 29 ноября праздничный поезд выедет в Ригу. Четвертый год подряд в украшении поездов участвует и вильнюсское агентство Go Vilnius, приглашая посетить праздничную столицу Литвы.

„Мы благодарим партнеров, которые участвуют в поддержании традиции, помогающей путешествовать не только устойчиво, но и празднично. Наши пассажиры с нетерпением ждут рождественские поезда. В прошлом году на них ездило 60 000 пассажиров, в этом планируется 70 000“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.      

По словам главы агентства Go Vilnius Довиле Александравичене, по традиции гостей столицы удивляют уже на пути в город.  

„Год назад мы приняли участие в украшении поезда, который возит пассажиров из Варшавы, а сейчас хотим улучшить настроение гостям из Латвии. Туристы из Латвии ездят в Вильнюс – за 9 месяцев этого года на поездах в столицу Литвы приехали 40 000 латвийцев. Мы надеемся, что в праздники пассажиров будет намного больше, поэтому приглашаем в Вильнюс на магическое Рождество - праздник начинается прямо в поезде“, – сказала она.

В этом году LTG Link украсила 4 поезда, которые ездят в Каунас, Тракай, Ригу, Клайпеду и Моцкаву. А в поездах, которые следуют в Турмантас и Марцинконис детей ждут анимационные выступления.

Поезда украшала компания Balti lapai на этот раз с помощью декораторов MAMin под руководством Юлии Филатовой. 

В украшении поезда Вильнюс–Каунас–Вильнюс участвовала компания L’Occitane, которая планирует раздать пассажирам больше 38 000 символических подарков.

Для удобства пассажиров люди, покупающие билеты на сайте www.ltglink.lt или в мобильном приложении будут видеть какие поезда и вагоны украшены (они будут отмечены иконкой с елкой). Цена на билеты в праздничные вагоны будет обычной.     

 

Развлечения ждут и на вокзале, а также в Парке рельсов. В декабре на вокзале будут открыты мастер-классы. Дети смогут печь вафли и другие лакомства, на вокзале будут закусочные, в которых будут продавать рождественские ароматные напитки. 1 и 28 декабря детей ждет спектакль и выступление иллюзиониста.   

С 14 по 20 декабря на вокзале будет открыта рождественская ярмарка.     

13-15 декабря Парк рельсов станет ледяным вокзалом Деда Мороза. Детей ждут уникальные скульптуры из льда, волшебный поезд с мастер-классами, любимые персонажи и, конечно, сам Дед Мороз.   

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