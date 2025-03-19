В Клайпеде закрылся бар Lapė: люди боятся тратить деньги

Клайпедский бар сообщил об этом в конце февраля.

„С болью в сердце сообщаю, что бар Lapė закрывается. (…) Приглашаю зайти на последний бокал или рюмку напитка в этом баре для друзей. В последний раз обняться, вспомнить все истории, которые мы вместе создавали в этих стенах“, – сообщалось на странице бара на Facebook.

Бар принадлежит компании Magzis, по данным Центра реестра, в 2023 г. убытки бара составили 10 700 евро, в 2022 г. - почти 600 евро. Данных за 2024 год пока нет.

Гражулите сказала Delfi, что какое-то время пыталась продать бар, но тщетно.