2025.03.19 20:53

В Клайпеде закрылся бар Lapė: люди боятся тратить деньги

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Lauko kavinė
Lauko kavinė
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Закрывается еще одно кафе. На этот раз о закрытии сообщил клайпедский бар Lapė. Его глава Милда Гражужите сказала Delfi, что устала „в одиночку вести это судно“ и заметила, что люди сейчас начали экономить. „Цены сейчас кое-где неадекватно высокие“, – сказала она.

Клайпедский бар сообщил об этом в конце февраля.

„С болью в сердце сообщаю, что бар Lapė закрывается. (…) Приглашаю зайти на последний бокал или рюмку напитка в этом баре для друзей. В последний раз обняться, вспомнить все истории, которые мы вместе создавали в этих стенах“, – сообщалось на странице бара на Facebook.

Бар принадлежит компании Magzis, по данным Центра реестра, в 2023 г. убытки бара составили 10 700 евро, в 2022 г. - почти 600 евро. Данных за 2024 год пока нет.

Гражулите сказала Delfi, что какое-то время пыталась продать бар, но тщетно.

„Я просто его закрываю, закрываю дверь и ухожу. Почему? Во-первых, я устала, я одна делала все: работала с маркетингом, с заказами, стояла за стойкой, вела вечеринки. Кого-то нанимать было невыгодно. Налоги тоже много значили,они зверские. Я потратила на бар много времени и средств, мне невыгодно было его держать“, – заметила она.

Гражулите прибавила, что бар был спокойным местом на окраине центра, в нем собирались люди, которые хотели тихо посидеть.

На вопрос, что, по ее мнению, ждет сектор общепита, Гражулите заметила, что люди сейчас боятся тратить деньги и экономят.

„Цены везде неадекватно высокие. Поставщики алкоголя подняли цены, цены на аренду огромные, налоги тоже. Я думаю, люди экономят, идет война, они боятся, сидят дома, а не ходят по барам. Люди просто не приходят“, – сказала она.

„Я мастер тату, этой работой и займусь. Что касается баров, в эту сферу возвращаться не планирую, и не знаю, решусь ли на это в будущем“, – заметила Гражулите.

В этом году закрылось немано кафе и ресторанов. В январе закрылась сеть Sugamour, в феврале - рестораны Jurgis ir drakonas, Brooklyn Brothers и Detroito sesės.

Delfi писал о закрытии ресторанов Gastronomika, Meksika.

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