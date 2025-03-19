В Клайпеде закрылся бар Lapė: люди боятся тратить деньги

Клайпедский бар сообщил об этом в конце февраля.
„С болью в сердце сообщаю, что бар Lapė закрывается. (…) Приглашаю зайти на последний бокал или рюмку напитка в этом баре для друзей. В последний раз обняться, вспомнить все истории, которые мы вместе создавали в этих стенах“, – сообщалось на странице бара на Facebook.
Бар принадлежит компании Magzis, по данным Центра реестра, в 2023 г. убытки бара составили 10 700 евро, в 2022 г. - почти 600 евро. Данных за 2024 год пока нет.
Гражулите сказала Delfi, что какое-то время пыталась продать бар, но тщетно.
„Я просто его закрываю, закрываю дверь и ухожу. Почему? Во-первых, я устала, я одна делала все: работала с маркетингом, с заказами, стояла за стойкой, вела вечеринки. Кого-то нанимать было невыгодно. Налоги тоже много значили,они зверские. Я потратила на бар много времени и средств, мне невыгодно было его держать“, – заметила она.
Гражулите прибавила, что бар был спокойным местом на окраине центра, в нем собирались люди, которые хотели тихо посидеть.
На вопрос, что, по ее мнению, ждет сектор общепита, Гражулите заметила, что люди сейчас боятся тратить деньги и экономят.
„Цены везде неадекватно высокие. Поставщики алкоголя подняли цены, цены на аренду огромные, налоги тоже. Я думаю, люди экономят, идет война, они боятся, сидят дома, а не ходят по барам. Люди просто не приходят“, – сказала она.
„Я мастер тату, этой работой и займусь. Что касается баров, в эту сферу возвращаться не планирую, и не знаю, решусь ли на это в будущем“, – заметила Гражулите.
В этом году закрылось немано кафе и ресторанов. В январе закрылась сеть Sugamour, в феврале - рестораны Jurgis ir drakonas, Brooklyn Brothers и Detroito sesės.
Delfi писал о закрытии ресторанов Gastronomika, Meksika.