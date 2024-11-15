2024.11.15 07:04

В Клайпеде в продаже появилась первая в этом сезоне корюшка

 
Валдас Пришмантас
ru.DELFI.lt
Palangos stintos
Palangos stintos
ФОТО: DELFI / Rita Gečiūnaitė

В Клайпеде появились объявления о том, что с 14 ноября начинается сезон продажи корюшки.

„Появилась первая корюшка“, – сообщил в фейсбуке павильон, в котором продают рыбу, находящийся на набережной Дане у Старой переправы.

Поймана корюшка сетями, рыба крупная. Килограмм рыбы стоит 11 евро.

Глава муниципальных рынков Вячеслав Карманов сказал изданию Vakarų ekspresаs, что у них корюшки пока нет – надеются, что торговля этой рыбой начнется на следующей неделе.

„Пока нет. Еще слишком тепло, но через неделю, если похолодает немного, думаю, появится. Каждый год первая корюшка появляется в ноябре“, – сказал директор „Нового рынка“ Карманов.

По его словам, отдельные объявления еще не означают, что рыба появилась в продаже – для этого надо, чтобы было больше предложений.

„Когда рыбаки поймают столько, что в продаже будет много, тогда скажем, что начался сезон“, – сказал глава рынка.

В прошлом году корюшка появилась на последней неделе ноября, килограмм рыбы стоил 10-12 евро.

Корюшку на литовском взморье и в заливе ловят на протяжении нескольких месяцев, когда она идет на нерест в устье Немана.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии