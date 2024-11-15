В Клайпеде в продаже появилась первая в этом сезоне корюшка

„Появилась первая корюшка“, – сообщил в фейсбуке павильон, в котором продают рыбу, находящийся на набережной Дане у Старой переправы.
Поймана корюшка сетями, рыба крупная. Килограмм рыбы стоит 11 евро.
Глава муниципальных рынков Вячеслав Карманов сказал изданию Vakarų ekspresаs, что у них корюшки пока нет – надеются, что торговля этой рыбой начнется на следующей неделе.
„Пока нет. Еще слишком тепло, но через неделю, если похолодает немного, думаю, появится. Каждый год первая корюшка появляется в ноябре“, – сказал директор „Нового рынка“ Карманов.
По его словам, отдельные объявления еще не означают, что рыба появилась в продаже – для этого надо, чтобы было больше предложений.
„Когда рыбаки поймают столько, что в продаже будет много, тогда скажем, что начался сезон“, – сказал глава рынка.
В прошлом году корюшка появилась на последней неделе ноября, килограмм рыбы стоил 10-12 евро.
Корюшку на литовском взморье и в заливе ловят на протяжении нескольких месяцев, когда она идет на нерест в устье Немана.