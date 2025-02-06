В Кедайняйском районе начато строительство завода Kormotech

Продолжая свое расширение в Литве, в Кедайняйском районе на участке площадью 8,9 га предприятие построит административно-складское и производственное здание площадью 19,5 тыс. кв. м.

По оценкам, с открытием еще одного завода объем производства влажных кормов для собак и кошек увеличится с 22 тыс. тонн до 60 тыс. тонн в год.

Ожидается, что открытие нового завода создаст 200 новых рабочих мест.

Первый завод предприятия в Кедайняйском районе открылся в 2020 году.

Kormotech — крупнейший украинский производитель кормов для собак и кошек, входящий в 50-ку крупнейших мировых производителей кормов для домашних животных. Годовой оборот Kormotech составляет 152 млн, в компании работает 1350 работников.