2025.04.03 15:47

В Каунасском аэропорту появится многоэтажная автостоянка

 
Elta
ru.DELFI.lt
Kauno oro uoste iškils daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė
Kauno oro uoste iškils daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė
ФОТО: Lietuvos oro uostų nuotr.

Литовские аэропорты сообщают, что рядом с терминалом Каунасского аэропорта будет построена новая многоэтажная автостоянка, вмещающая более 900 транспортных средств.

Литовские аэропорты подписали контракт на сумму более 7 млн евро со строительной компанией KRS. Подготовительные работы планируется начать в мае этого года.

Многоэтажную парковку планируется построить всего за год и открыть летом 2026 года.

Проектом предусмотрено, что автостоянка будет вмещать более 900 автомобилей, из которых 100 мест будут зарезервированы для перевозки людей с ограниченными возможностями. Также будут установлены станции зарядки электромобилей.

По словам руководителя Департамента инфраструктуры Арнаса Думанаса, потребность в парковочных местах растет как из-за увеличения пассажиропотока, так и из-за развития компаний по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов.

По данным Литовских аэропортов, в прошлом году Каунасский аэропорт обслужил 1,4 млн пассажиров, а этим летом авиационный сезон предложит 26 направлений.

При этом все три аэропорта обслужили в прошлом году более 56,8 тыс. рейсов – на 7 проц. больше, чем в 2023 году.

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