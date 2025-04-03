В Каунасском аэропорту появится многоэтажная автостоянка

Литовские аэропорты подписали контракт на сумму более 7 млн евро со строительной компанией KRS. Подготовительные работы планируется начать в мае этого года.

Многоэтажную парковку планируется построить всего за год и открыть летом 2026 года.

Проектом предусмотрено, что автостоянка будет вмещать более 900 автомобилей, из которых 100 мест будут зарезервированы для перевозки людей с ограниченными возможностями. Также будут установлены станции зарядки электромобилей.

По словам руководителя Департамента инфраструктуры Арнаса Думанаса, потребность в парковочных местах растет как из-за увеличения пассажиропотока, так и из-за развития компаний по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов.