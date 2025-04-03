В Каунасском аэропорту появится многоэтажная автостоянка

Литовские аэропорты подписали контракт на сумму более 7 млн евро со строительной компанией KRS. Подготовительные работы планируется начать в мае этого года.
Многоэтажную парковку планируется построить всего за год и открыть летом 2026 года.
Проектом предусмотрено, что автостоянка будет вмещать более 900 автомобилей, из которых 100 мест будут зарезервированы для перевозки людей с ограниченными возможностями. Также будут установлены станции зарядки электромобилей.
По словам руководителя Департамента инфраструктуры Арнаса Думанаса, потребность в парковочных местах растет как из-за увеличения пассажиропотока, так и из-за развития компаний по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов.
По данным Литовских аэропортов, в прошлом году Каунасский аэропорт обслужил 1,4 млн пассажиров, а этим летом авиационный сезон предложит 26 направлений.
При этом все три аэропорта обслужили в прошлом году более 56,8 тыс. рейсов – на 7 проц. больше, чем в 2023 году.