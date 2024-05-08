2024.05.08 11:17

В Каунасе около Собора с аукциона продают историческое здание

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Kauno savivaldybės nuotr.

Имущественный банк объявил аукцион – в Каунасе, на аллее Лайсвес, продают административное здание с инженерными постройками и участком земли. Стартовая цена - 1,7 млн. евро.

Рядом с Собором продают трехэтажное здание площадью больше 1140 кв. м и 16 соток земли. Сейчас здание пустует, однако в нем можно заниматься разной деятельностью.

"Такие большие объекты в центре города нечасто попадаются на рынке недвижимости, тем более с землей. Мы считаем, что реконструкция аллеи Лайсвес рядом с этим место сделает объект еще более привлекательным и увеличит ценность инвестиций", – сказала представитель Имущественного банка Гуода Гураускайте.

Это здание, построенное в 1875 году, входит в список объектов культурного наследия. Имущественному банку здание в 2022 году передала Литовская полиция, там до 2021 г. действовал один из комиссариатов.

Деньги, полученные за счет продажи здания, пойдут на строительство многоэтажной стоянки около Клайпедского комиссариата полиции.

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