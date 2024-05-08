В Каунасе около Собора с аукциона продают историческое здание

Рядом с Собором продают трехэтажное здание площадью больше 1140 кв. м и 16 соток земли. Сейчас здание пустует, однако в нем можно заниматься разной деятельностью.

"Такие большие объекты в центре города нечасто попадаются на рынке недвижимости, тем более с землей. Мы считаем, что реконструкция аллеи Лайсвес рядом с этим место сделает объект еще более привлекательным и увеличит ценность инвестиций", – сказала представитель Имущественного банка Гуода Гураускайте.

Это здание, построенное в 1875 году, входит в список объектов культурного наследия. Имущественному банку здание в 2022 году передала Литовская полиция, там до 2021 г. действовал один из комиссариатов.