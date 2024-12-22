В кассах самообслуживания Iki появились два новшества

„Больше 15 лет назад мы первыми стали внедрять кассы самообслуживания в Литве, сейчас большинство покупателей выбирает именно их. Там не надо долго стоять в очереди, процесс протекает быстрее, понятнее и удобнее. Мы не стоим на месте – постоянно меняемся, обновляемся и испытываем новые решения, чтобы опыт был более положительным. В прошлом году мы не будем останавливаться и больше времени уделим улучшению опыта клиентов“, – заметила Китове.