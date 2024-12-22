В кассах самообслуживания Iki появились два новшества

„Больше 15 лет назад мы первыми стали внедрять кассы самообслуживания в Литве, сейчас большинство покупателей выбирает именно их. Там не надо долго стоять в очереди, процесс протекает быстрее, понятнее и удобнее. Мы не стоим на месте – постоянно меняемся, обновляемся и испытываем новые решения, чтобы опыт был более положительным. В прошлом году мы не будем останавливаться и больше времени уделим улучшению опыта клиентов“, – заметила Китове.
В декабре в крупных магазинах Iki в овощных отделах установлены новые весы. На них можно взвесить овощи, фрукты, орехи, конфеты и сразу наклеить наклейку со штрихкодом. Тогда в кассе достаточно будет сосканировать код, не придется искать товар в системе. В результате потребуется меньше времени в кассе.
„С учетом предложений клиентов было усовершенствование обозначение Pigintuvas, изменены цены“, – сказала Китове.
В сети Iki обновлены наклейки, которыми отмечают товары с истекающим сроком годности. Эти товары с 50% скидкой обозначены в магазинах Iki по-новому.
„После обновления принтеров для наклеек конечная цена хорошо видна на товаре, скидка в кассе самообслуживания применяется автоматически – ее не нужно дополнительно подтверждать работнику магазина, поэтому сократится время обслуживания. Эти товары пользуются спросом, поэтому мы верим, что процесс будет проще и удобнее. Кроме того, меньше работы станет и у работников магазина“, – сказала Китове.