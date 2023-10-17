В кассах магазинов Maxima клиенты могут отказаться от бумажного чека

Пользователи приложения Maximа уже больше 1,5 лет могут отказываться от бумажных чеков в кассах самообслуживания. Число людей, отказывающихся от получения бумажного чека, постоянно растет.

Отныне эти бумажные чеки можно не распечатывать и в обычной кассе. Для этого нужно выбрать в приложении соответствующие установки.

"Такая возможность позволяет следить за своими расходами и экономить – электронные чеки не теряются. Чек иногда нужен покупателю для возврата товара или для гарантии", – сказала представитель сети Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене.

Для отказа от бумажных чеков надо в приложении Maximа выбрать раздел "Больше" (Daugiau) указать в своем профиле эл. почту, на которую вы желаете получать чеки и подтвердить отказ от бумажных чеков ("Больше" - "Профиль и установки" - "Ваши подтверждения" (Daugiau -> Profilis ir nustatymai -> Jūsų sutikimai). Такое действие надо выполнить лишь один раз.