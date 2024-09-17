В Каролинишкес после реконструкции открылся магазин Maxima XX

До 23 сентября все, кто купит товары на 30 и больше евро смогут купить упаковку тортильи Lietuvos kepėjas (6 шт. x 60 г) за 1 цент. Если вы купите товары на сумму 60 евро и больше, то сможете купить две такие упаковки по 1 центу, а на 90 и больше – целых 3.