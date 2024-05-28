В каких районах Вильнюса выгоднее всего покупать квартиру для аренды?

Например, средняя доходность Байорай на данный момент несколько ниже, чем у отдельных проектов в этом районе, поскольку здесь сдается ряд больших квартир с более низкой стоимостью квадратного метра, а на продажу предлагаются 1-2-комнатные квартиры поменьше“, - в сообщении цитируется глава по развитию и инновациям Omberg group Иева Гянявичене.

„Она рассчитывается путем сравнения цен аренды и продажи в апреле, а также – предложения имеющихся квартир в аренду и на продажу. По большому счету, она показывает годовую доходность, на которую сейчас может рассчитывать человек, купивший квартиру для инвестиций.

По их данным, средняя доходность аренды здесь составляет более 6 проц.

В то время в конце списка из-за чрезвычайно высокой цены реализации находились центральные районы города. Подсчитано, что по апрельским данным наименьшую среднегодовую доходность от аренды дадут Старый город (4,13 проц.) и Жверинас (4,06 проц.).

„Очевидно, что при оценке возможностей приобретения недвижимости важно учитывать и другие аспекты, такие как долгосрочный рост стоимости недвижимости. В этом отношении с центральными районами могут сравниться лишь ныне быстро развивающиеся районы, такие как Шнипишкес, Виршулишкес или Байорай.