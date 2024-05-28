В каких районах Вильнюса выгоднее всего покупать квартиру для аренды?

По их данным, средняя доходность аренды здесь составляет более 6 проц.
„Она рассчитывается путем сравнения цен аренды и продажи в апреле, а также – предложения имеющихся квартир в аренду и на продажу. По большому счету, она показывает годовую доходность, на которую сейчас может рассчитывать человек, купивший квартиру для инвестиций.
Например, средняя доходность Байорай на данный момент несколько ниже, чем у отдельных проектов в этом районе, поскольку здесь сдается ряд больших квартир с более низкой стоимостью квадратного метра, а на продажу предлагаются 1-2-комнатные квартиры поменьше“, - в сообщении цитируется глава по развитию и инновациям Omberg group Иева Гянявичене.
Средний показатель также опережают такие районы, как Юстинишкес (5,69 проц.), Лаздинеляй (5,54 проц.), Пилайте (5,23 проц.), Жирмунай (5,23 проц.), Пашилайчяй (5,21 проц.).
В то время в конце списка из-за чрезвычайно высокой цены реализации находились центральные районы города. Подсчитано, что по апрельским данным наименьшую среднегодовую доходность от аренды дадут Старый город (4,13 проц.) и Жверинас (4,06 проц.).
„Очевидно, что при оценке возможностей приобретения недвижимости важно учитывать и другие аспекты, такие как долгосрочный рост стоимости недвижимости. В этом отношении с центральными районами могут сравниться лишь ныне быстро развивающиеся районы, такие как Шнипишкес, Виршулишкес или Байорай.
Спрос среди арендаторов также является важным аспектом. Мы знаем, что центральные районы могут предложить туристам не только долгосрочную, но и краткосрочную аренду. При этом квартиры, расположенные в отдаленных от города районах, обычно приспособлены для долгосрочных арендаторов“, - добавила эксперт по недвижимости.