В каких микрорайонах Вильнюса за 2023 год продали больше всего квартир?

"Наша статистика показывает, что в 2023 г. люди особенно интересовались новым жильем в микрорайоне Жирмунай. Там было продано 250 квартир. На втором месте - Науяместис (225), на третьем – Шнипишкес (209). Далее идут Пилайте (207), Лаздинай (173) и др. В таких районах, как Шешкине, Новая Вильня и Панеряй ничего не было куплено", – сказал основатель платформы City Now Вилюс Висоцкас.

Он прибавил, что больше всего жилья в этом году было построено в Пилайте, Науининкай и Науяместисе.

По данным статистики City Now, за год больше всего продажи выросли в Науяместисе - на 86%.

Глава компании Homa Group Юргита Квеселайте объясняет это тем, что район находится рядом с центром, поэтому привлекает и студентов, и молодые семьи, и туристов, и предпринимателей. По ее словам, в Науяместисе покупатели покупают жилье площадью 12-55 кв. м, с высотой потолков 4 м. Не все покупают жилье для жизни, многие сдают его в аренду.