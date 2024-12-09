В каких магазинах Литвы самая выгодная продуктовая корзина?

Самая низкая цена на мясную продукцию зафиксирована в торговых сетях Lidl и Rimi – 10,02 евро. Более высокой ценой на мясные продукты выделялась корзина товаров торговой сети Iki, где она стоила 10,36 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами составила 0,34 евро.

Как показали результаты декабрьского исследования SeeNext, самые дешевые молочные продукты продаются в магазинах Lidl – 7,10 евро, а самые дорогие – в сети Iki – 9,90 евро. Разница в цене между ними составляет 2,81 евро.

При сравнении средних цен на корзины товаров, купленных в ходе расследования, выяснилось, что у Lidl она составила 34,42 евро, у Maxima – 35,05 евро, у Norfa – 36,12 евро, у Rimi – 36,61 евро, у Iki – 39,66 евро.

Между тем, в декабре, зерновые продукты были самыми дешевыми в магазинах торговой сети Norfa (3,13 евро), а самыми дорогими – в торговой сети Rimi (3,70 евро). Разница между самой высокой и самой низкой ценами составляет 0,57 евро.

Самые дешевые фрукты и овощи – в магазинах Lidl (2,27 евро), а самые дорогие – в торговой сети Iki (3,27 евро). Разница между самой высокой и самой низкой ценами составляет 1 евро.

Самые дешевые напитки – в торговой сети Lidl (7,85 евро). Самая высокая цена на данную категорию товаров зафиксирована в торговой сети Rimi (8,65 евро). Разница между самой высокой и самой низкой ценами составила 0,80 евро.