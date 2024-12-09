В каких магазинах Литвы самая выгодная продуктовая корзина?

При сравнении средних цен на корзины товаров, купленных в ходе расследования, выяснилось, что у Lidl она составила 34,42 евро, у Maxima – 35,05 евро, у Norfa – 36,12 евро, у Rimi – 36,61 евро, у Iki – 39,66 евро.
Как показали результаты декабрьского исследования SeeNext, самые дешевые молочные продукты продаются в магазинах Lidl – 7,10 евро, а самые дорогие – в сети Iki – 9,90 евро. Разница в цене между ними составляет 2,81 евро.
Самая низкая цена на мясную продукцию зафиксирована в торговых сетях Lidl и Rimi – 10,02 евро. Более высокой ценой на мясные продукты выделялась корзина товаров торговой сети Iki, где она стоила 10,36 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами составила 0,34 евро.
Между тем, в декабре, зерновые продукты были самыми дешевыми в магазинах торговой сети Norfa (3,13 евро), а самыми дорогими – в торговой сети Rimi (3,70 евро). Разница между самой высокой и самой низкой ценами составляет 0,57 евро.
Самые дешевые фрукты и овощи – в магазинах Lidl (2,27 евро), а самые дорогие – в торговой сети Iki (3,27 евро). Разница между самой высокой и самой низкой ценами составляет 1 евро.
Самые дешевые напитки – в торговой сети Lidl (7,85 евро). Самая высокая цена на данную категорию товаров зафиксирована в торговой сети Rimi (8,65 евро). Разница между самой высокой и самой низкой ценами составила 0,80 евро.
Самая низкая цена на остальные продукты корзины – темный шоколад, белый сахар, подсолнечное масло и куриные яйца – зафиксирована в Lidl (4,02 евро), а самая высокая – в сети Iki (4,68 евро). Разница между самой высокой и самой низкой ценами составила 0,66 евро.
Исследование проводилось 3 декабря этого года. В ходе него тайные покупатели SeeNext посетили вильнюсские и каунасские магазины пяти крупнейших торговых сетей страны – Iki, Lidl, Maxima XX, Norfa XL и Rimi Hyper.
Для покупок была выбрана корзина из 24 самых дешевых товаров повседневного спроса. В ее состав вошли продукты, выбранные из разных категорий продовольственных товаров: молочные, мясные, крупяные, бакалейные продукты, фрукты, овощи и напитки.