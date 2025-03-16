2025.03.16 14:56

В каких европейских странах минимальная зарплата растет быстрее всего, а в каких - медленнее?

 
rus.DELFI.lv
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Shutterstock

Согласно данным Eurostat, минимальная заработная плата значительно выросла во многих странах Европейского союза (ЕС) за последнее десятилетие.

В период с января 2015 года по январь 2025 года в Румынии, Литве, Болгарии и Польше были зафиксированы самые высокие среднегодовые темпы роста минимальной заработной платы в ЕС.

Согласно последним данным Eurostat, в этих странах рост составил от 14% до 10%.

Напротив, самые низкие среднегодовые темпы роста среди стран ЕС были зафиксированы во Франции, где зарплата выросла на 2,1%, и на Мальте, где она увеличилась на 2,9%.

В 22 из 27 странах ЕС установлен национальный минимум заработной платы.

Сегодня самая высокая минимальная зарплата в Люксембурге, а самая низкая - в Болгарии.

Напомним, что в Литве в 2025 года минимальная зарплата составляет 1038 евро до уплаты налогов.

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