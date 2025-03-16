В каких европейских странах минимальная зарплата растет быстрее всего, а в каких - медленнее?

В период с января 2015 года по январь 2025 года в Румынии, Литве, Болгарии и Польше были зафиксированы самые высокие среднегодовые темпы роста минимальной заработной платы в ЕС.
Согласно последним данным Eurostat, в этих странах рост составил от 14% до 10%.
Работодатели стали более осторожными в поиске новых работников, количество публикуемых объявлений о вакансиях в последнее время сократилось, а активность работников возросла, что усилило конкуренцию за каждую объявленную вакансию, отмечают эксперты по подбору персонала. При этом есть профессии, в которых спрос на работников стремительно вырос. Подробнее: Вакансий мало - желающих много. Какие профессии сейчас наиболее востребованы, какие - наоборот?
Напротив, самые низкие среднегодовые темпы роста среди стран ЕС были зафиксированы во Франции, где зарплата выросла на 2,1%, и на Мальте, где она увеличилась на 2,9%.
В 22 из 27 странах ЕС установлен национальный минимум заработной платы.
Сегодня самая высокая минимальная зарплата в Люксембурге, а самая низкая - в Болгарии.
Напомним, что в Литве в 2025 года минимальная зарплата составляет 1038 евро до уплаты налогов.