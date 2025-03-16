В каких европейских странах минимальная зарплата растет быстрее всего, а в каких - медленнее?

Работодатели стали более осторожными в поиске новых работников, количество публикуемых объявлений о вакансиях в последнее время сократилось, а активность работников возросла, что усилило конкуренцию за каждую объявленную вакансию, отмечают эксперты по подбору персонала. При этом есть профессии, в которых спрос на работников стремительно вырос. Подробнее: Вакансий мало - желающих много. Какие профессии сейчас наиболее востребованы, какие - наоборот?