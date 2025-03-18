2025.03.18 16:14

В кафе сети Caffeine в столице будут печь булочки

 
ru.DELFI.lt
Caffeine
Caffeine
ФОТО: DELFI / Jonas Balčiūnas

В Вильнюсе появится новый формат кафе Caffeine. До сих пор такой вариант работал только в Каунасе. Похоже, этот формат оправдал себя. Новое кафе в Вильнюсе работает с 18 марта, пишет портал madeinvilnius.lt.

В этом кафе можно найти свежую выпечку: булочки, круассаны, бутерброды и т.д. В кафе представлен широкий ассортимент выпечки.

„Наш формат„CAFFEINE BAKERY пришел в Вильнюс! В новом кафе, которое находится в ТЦ Europa, вы сможете не только найти обычный ассортимент, но и отведать уникальную свежую выпечку“, – сказано в сообщении.

В ТЦ Europa раньше уже было кафе этой сети. Но после последнего обновления сеть не вернулась в ТЦ. Наконец, после длительного перерыва посетители ТЦ найдут здесь любимое кафе и свежую выпечку.

Новая концепция Caffeine Bakery объединяет традиционное кафе с пекарней.

Новое кафе Caffeine Bakery в Каунасе работает на аллее Лайсвес с прошлого года.

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