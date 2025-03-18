В кафе сети Caffeine в столице будут печь булочки

В этом кафе можно найти свежую выпечку: булочки, круассаны, бутерброды и т.д. В кафе представлен широкий ассортимент выпечки.

„Наш формат„CAFFEINE BAKERY пришел в Вильнюс! В новом кафе, которое находится в ТЦ Europa, вы сможете не только найти обычный ассортимент, но и отведать уникальную свежую выпечку“, – сказано в сообщении.

В ТЦ Europa раньше уже было кафе этой сети. Но после последнего обновления сеть не вернулась в ТЦ. Наконец, после длительного перерыва посетители ТЦ найдут здесь любимое кафе и свежую выпечку.

Новая концепция Caffeine Bakery объединяет традиционное кафе с пекарней.