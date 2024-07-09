В июне airBaltic перевезла из Литвы рекордное количество пассажиров

По данным компании, это самое большое количество пассажиров, зафиксированное airBaltic в Литве в июне. В том же месяце авиакомпания также выполнила 731 рейс, что на 21 проц. больше, чем в июне прошлого года.
„Такому росту во многом способствовало открытие в мае в начале летнего полётного сезона 15 новых маршрутов, в том числе по направлениям в Юго-Восточную Европу. Очевидно, что усилия компании по улучшению сообщения и предоставлению различных вариантов путешествий находят отклик у наших пассажиров“, сказал президент и генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс.
С мая airBaltic начала выполнять полеты из Вильнюса в Краков, Гамбург и Лиссабон, а также добавила прямые рейсы в Осло и из Паланги в Амстердам. Кроме того, авиакомпания намерена увеличить частоту полетов по маршрутам из Вильнюса в Париж, Мюнхен, Таллинн и из Паланги в Ригу.
Ожидается, что в этом году airBaltic соединит Литву 21 прямым маршрутом и предоставит возможность летать в другие страны мира с одной пересадкой через более чем 20 кодшеринговых партнеров.