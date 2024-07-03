В июне аэропорты Литвы обслужили рекордное количество пассажиров

„Второй месяц мы наблюдаем рекордный рост авиаперевозок, в июне мы также зафиксировали, что все без исключения аэропорты нашей страны превысили количество пассажиров до пандемии – Вильнюсский аэропорт до прошлого месяца по-прежнему фиксировал почти такие же цифры, как и в 2019 году, и теперь мы можем сказать, что мы фактически переросли наши предыдущие объемы“, - цитируется в сообщении глава Отдела развития рейсов Литовских аэропортов Томас Зитикис.