В июле количество поставленных на учет новых автомобилей выросло на 13,7%

В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Toyota (445 ед.), второе место занял Volkswagen (443), а третье – Skoda (436), хотя разрыв между лидерами невелик. Среди престижных марок вновь лидирует Audi (122 ед.).

В июле количество поставленных на учет личных автомобилей (М1) выросло на 16,7 проц. до 2718 ед., между тем, количество легковых коммерческих транспорт ных средств (N1) сократилось на 12,5 проц. до 237 ед.

Как обычно, объем экспресс-реэкспорта в прошлом месяце был крайне низким: к концу месяца было снято с учета 5 зарегистрированных новых автомобилей (в том числе по 2 от Mercedes-Benz и Honda), еще 11 будут сняты с учета в ближайшее время.

Сообщается, что такой скачок обусловлен техническими причинами, так как в этом году в июле было на целых три рабочих дня больше.

В июле среди моделей для личного пользования (М1) неожиданно лидировали Volkswagen Golf (198 ед.), Kia Sportage (126) и Skoda Octavia (109). Среди легковых коммерческих автомобилей (N1) наибольшей популярностью пользовались Renault Master (46 ед.) и Suzuki Jimny (45 ед.).

В прошлом месяце было зарегистрировано 167 настоящих электромобилей (EV), что на 2,9 проц. меньше, чем год назад. Самая популярная модель — Citroen e-C4 (25 ед.). В июле 2023 г. было зарегистрировано 172 электромобиля.

Всего в январе-июле 2024 г. в было Литве были поставлены на учет 19 374 новых легковых автомобиля, что на 2,7 проц. больше, чем за соответствующий период прошлого года (18 870).