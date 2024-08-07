В июле аэропорты Литвы обслужили на 10% больше пассажиров, чем в прошлом году

По данным литовских аэропортов, ежегодная тенденция остается неизменной – общий поток пассажиров в аэропортах в июле был несколько ниже, чем в июне.
По словам представителей, в июле обычно наблюдается уменьшение количества людей, летающих с деловыми целями, а также некоторых литовских путешественников, выбирающих в середине лета отдых в своей стране, поэтому общее количество путешественников немного уменьшается, но, учитывая долгосрочные тенденции, сохраняется последовательный рост пассажиропотока.
В июле во всех аэропортах Литвы было обслужено почти 5,2 тыс. рейсов, что на 5 проц. больше, чем за тот же период в 2023 году.