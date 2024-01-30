В феврале в Литве снова дорожают гарантийные поставки электричества

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
Elektra
Elektra
ФОТО: Shutterstock
В феврале в Литве снова подорожают гарантийные поставки электричества. В январе на бирже цены были достаточно высокими, поэтому десяткам тысяч потребителей придется смириться с подорожанием на 15%. Сейчас гарантийные поставки стали дороже общественных.

По подсчетам Delfi, в феврале тариф плана "Стандартный" с одной зоной будет 26,92 центов – это на 14,7% дороже, чем в январе (22,97). Счет за 150 кВт составит 40,38 евро (в январе – 34,45 евро).

Тарифы по плану "Стандартный" с двумя зонами составит 28,49 центов в рабочие дни днем и 23,41 центов ночью и в выходные.

Тариф плана "Дом" одна зона - 25,35 центов, две – соответственно 26,68 и 22,44 цента (плюс 3 евро абонемент).

Стоимость гарантийных поставок зависит от средней цены на бирже за предыдущий месяц плюс 15% наценка и другие составляющие.

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