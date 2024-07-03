В еврозоне уровень безработицы в мае составил 6,4%

По данным Евростата, число безработных в 20 странах еврозоны в мае составило около 11 млн. По сравнению с апрелем это на 38 тыс. человек больше. При этом по сравнению с маем 2023 года в еврозоне было на 3 тыс. больше безработных.

Во всем ЕС в мае было 13,2 млн безработных. По сравнению с апрелем 2024 года число безработных в ЕС увеличилось на 13 тыс., а по сравнению с маем 2023 года их было на 163 тыс. больше.

По данным Евростата, в Литве в мае было 122 тыс. безработных, на 3 тыс. больше, чем в апреле и на 24 тыс. больше, чем в мае 2023 г., когда их было 98 тыс.