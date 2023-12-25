В этой сфере конкуренция в Литве почти не существует: оборот вырос в четыре раза

Донатас рассказал, что его компания находится на территории старого кирпичного завода Вевиса, построенного в 1947 г., в одном из зданий до сих пор производят полистерол.

Ранее на этом заводе работал отец Донатаса.

"Когда в начале независимости завод был ликвидирован, отец стал заниматься строительством. У него ничего не было, не было никакой техники, первым объектом, который он строил, была АЗС. Заказчик поверил ему и выплатил аванс. На эти деньги отец купил краны, другую технику и построил АЗС, бизнес начался", – рассказал Донатас, заметив, что вовремя удалось выкупить часть территории завода.

Сначала компания занималась только строительством, производство стройматериалов началось в 2015 г., когда работать начал Донатас.

"Производство стройматериалов росло, сейчас больше всего доходов приносит производство железобетонных конструкций, но мы производим также металлические конструкции, бетон, полистерол", – рассказал глава компании.

Свою продукцию компания продает в основном в Литве.