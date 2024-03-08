В этом году торговцы ярмарки Казюкаса подняли цены

Официально ярмарка открылась 8 марта, в 14 часов. Однако некоторые прилавки были полны товара и до этого времени.
Сколько стоят продукты и разные вкусности на ярмарке в этом году?
"Сом 10-15 евро за штуку, зависит от размера. Цены не очень изменились", – сказал торговец копченой рыбой.
У других торговцев копченая скумбрия стоит 6 евро, сельдь холодного копчения – 4 евро. Зубатка может стоить 8,5 евро, деликатесная макрель – 20 евро за кг.
Другой торговец не скрывал, что в этом году товары подорожали.
"Люди покупают понемногу, но надеемся на хорошую торговлю. Цены выросли, поскольку подорожало сырье, увеличились зарплаты", – сказла он.
Он согласился с тем, что люди замечают высокие цени и комментируют их, говорят, что в прошлом году было дешевле.
Другая торговка копченой рыбой сказала, что цены от 6 до 25 евро за штуку.
В этом году на ярмарке много торговцев из Латвии, они привезли пряники и разные вкусные вещи.
Торговцы мясными изделиями предлагают колбасу из оленины по 6,5–8,5 евро.
Ярмарка только началась, но некоторые торговцы надеются, что она будет успешной, потому что погода приятная - не тело, но солнечно и нет особого ветра.
"Когда погода плохая, люди не хотят выходить из дома, а в хорошую придут", – сказала женщина, которая приехала на ярмарку из Кракова. Она торгует баранками и овечьим сыром.
Деревенскую колбасу на ярмарке можно купить по 14-16 евро, сало по 9-11 евро, баранки 1,5-4 евро, хрен 2-3 евро, традиционные вербы 2,5-8,5 евро.
Если вы проголодаетесь, то за 8 евро можно съесть порцию плова, голубцов, за 9 шашлык, рулька стоит – 12-14 евро, горох 6 евро, жареный хлеб 5 евро.
Картофельные спирали стоят 4 евро, пончики – 5, 7 и 8 евро (зависит от количества).
На ярмарке много торговцев медом. Один торговец сказал, что продает килограмм меда за 6 евро, пол-литра – за 5 евро. Он сказал, что уже 10 лет не повышает цены.
Что за ярмарка без конфет? Мужчина, торгующий леденцами на палочках и пряниками, сказал, что цены в этом году колеблются в пределах 1-5 евро.