В этом году Swedbank заработал 175 млн евро прибыли

Объем кредитования Swedbank в Литве во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13 проц.

По данным банка, общий кредитный портфель на конец второго квартала 2024 года составил 9 млрд евро. Портфель финансирования бизнеса вырос на 27 проц. и достиг 3,6 млрд евро. Объем финансирования жителей увеличился на 6 проц., до 5,4 млрд евро. Тогда как портфель „зеленых“ кредитов для бизнеса на конец второго квартала 2024 года достиг 742 млн евро, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем этого финансирования увеличился на 175 проц.