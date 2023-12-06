В Эстонии, Латвии и Литве самые высокие в Европе процентные ставки по жилищным кредитам

Среди стран с более высокими процентными ставками по жилищным кредитам – Кипр (5,03%), Португалия (4,51%), Греция (4,58%) и Люксембург (4,18%).
Самые доступные жилищные кредиты выдают банки на Мальте, где средняя процентная ставка составляет 2,2%, а также это единственное государство, где ставка остается ниже 3%.
Экономист Банка Эстонии Таави Раудсаар сказал ERR, что за последний год процентные ставки по новым жилищным кредитам в Эстонии, Латвии и Литве были намного выше, чем в среднем по еврозоне, поскольку рыночные процентные ставки, включая Euribor, росли очень быстро, а в странах Балтии жилищные кредиты в основном привязаны к Euribor.
"В других странах еврозоны чаще заключают договоры с фиксированной процентной ставкой, а при установлении стоимости кредитов банки больше учитывают собственные долгосрочные затраты на финансирование. Кредиты с фиксированной процентной ставкой относительно дешевле, когда рыночные процентные ставки высоки, и наоборот, дороже, когда рыночные ставки низкие", – пояснил он.
По словам Раудсаара, подобная логика действует, например, в случае пакетов электроэнергии с фиксированной и биржевой ценами, пишет портал ERR.