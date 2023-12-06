В Эстонии, Латвии и Литве самые высокие в Европе процентные ставки по жилищным кредитам

Средняя процентная ставка по жилищному кредиту в еврозоне в октябре составляла 3,91%, а в Эстонии она составляла 5,84%, еще выше процентная ставка была только в Латвии и Литве. По словам экономиста Банка Эстонии Таави Раудсаара, причина кроется в том, что в этом регионе чаще всего используются кредиты, привязанные к межбанковской ставке Euribor, пишет портал ERR.