В длинные выходные литовцы обложили Сейны: мяса на всех не хватило

Курс злотого в этом году так, как в конце прошлого года не растет – стабилизировался у отметки 4,30 злотых за евро. Но это не значит, что обменяете деньги по такому курсу в каждом обменнике.
В этом году цены на горючее в Литве и Польше практически сравнялись, а местами даже больше, чем в Литве, например, на всех трех АЗС около Сейн литр бензина E95 стоит 6,42 злотых (1,49 евро), а в Вейсеяй (Лаздийский район) - 1,45 евро. Дизельное топливо в Сейнах стоит 6,82 злотых (1,59 евро), сжиженный нефтяной газ – 2,99 злотых (0,70 евро) за литр.
На двери магазина Biedronkа указан курс злотого – 4,3079 злотых за евро. Такой курс применяют при оплате наличными в евро, сдачу дают злотыми, однако кассиры просят давать примерно такую сумму, какую надо заплатить. Если вы захотите за шоколадку заплатить 100 евро и получить сдачу, вас отправят менять деньги в другое место.
9 марта на стоянке около Biedronka в Сейнах почти все машины были с литовскими номерами, после закрытия КПП Райгардас не осталось в Сейнах и белорусов.
В магазине слышалась литовская речь, покупатели делились информацией, что стоит брать, а что не стоит.
Если зимой в Biedronkа было много литовцев предпенсионного возраста, семей и молодых людей похожих на строителей, закупавших ящиками алкоголь, то в эти выходные было много молодых женщин и семей с детьми, они покупали много подгузников, гигиенических товаров, сладостей, пива и не самого дешевого вина.
Те, кто не успел приехать в Biedronkа с утра, остался без мяса. Журналист портала успел взять последнюю упаковку окорока по 12,99 злотых (3,02 евро) за кг, лопатку по 9,99 злотых (2,32 евро) найти уже не удалось. Не было и куриных четвертей по 6,99 злотых (1,63 евро), остались утки по 16,99 злотых (3,95 евро) за кг. Зато был говяжий тартар - 200 г за 7,99 злотых (1,86 евро).
В молочном отделе был копченый сыр Gouda по 14,99 злотых (3,48 евро) за кг. Литр молока 2% жирности стоил 2,99 злотых (0,70 евро), 330 г сметаны 18% жирности – 3,19 злотых (0,74 евро). Польский йогурт Fruvita с печеными яблоками и корицей стоил 2,69 злотых (0,63 евро) за емкость 400 г.
Всякий раз в Biedronkа журналист портала проверяет цену на булочки Kaizerka. Они все еще стоят 0,33 злотых (0,08 евро). 10 яиц размера M (снесенных курами в клетках) стоят 8,99 злотых (2,09 евро). Литр рапсового масла стоит 8,79 злотых (2,04 евро).
Килограмм пшеничной муки стоил 1,58 злотых (0,37 евро), но при условии, что человек купил бы 3 кг.
Немало акций 2+1 было в алкогольном отделе. Однако покупатели из Литвы брали не по 3 бутылки, а ящиками. Пол-литра самой дешевой польской водки в Biedronkа стоят 22,89 злотых (5,32 евро), а банка польского пива – 2,69 злотых (0,63 евро).