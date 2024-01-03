В декабре оборот группы "Apranga" стал рекордным — 33,6 млн евро

В сообщении, распространенном через биржу, отмечается, что оборот в декабре 2023 года является рекордным месячным оборотом в истории группы "Apranga".

В четвертом квартале 2023 года розничный товарооборот сети группы "Apranga" (с учетом НДС) составил 95,2 млн. евро, или на 12,6 % больше, чем в 2022 году. За четвертый квартал 2023 года по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года оборот в Литве вырос на 12,3 %, в Латвии – на 16,6 %, в Эстонии – на 7,1 %

По неаудированным данным, в 2023 году розничный товарооборот сети группы (с учетом НДС) достиг 326,4 млн. евро, или был на 11,3 % больше, чем в 2022 году.

Оборот сети группы "Apranga" в Литве в 2023 году достиг 196,9 млн. евро, или был на 10,6 % больше, чем в 2022 году. В 2023 году оборот сети группы в Латвии составил 79,5 млн. евро и вырос на 12,1 %, тогда как оборот в Эстонии составил 50 млн. евро и вырос на 12,6 %