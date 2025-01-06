В число лучших для инвестиций в недвижимость стран на 2025 год попала и Литва

Согласно данным компании 1st Move, при выявлении наиболее благоприятных для инвестиций в недвижимость стран оценивали такие данные, как налог на недвижимость, налог на аренду жилья, общую прибыль от аренды. Литва в этом рейтинге оказалась на хорошем счету.

В Литве цены на аренду высокие и за 10 лет они выросли больше чем на 170%, по сравнению с 2015 г., информирует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Средний подоходный налог в Литве равен – 15%. По данным Eurostat, во втором квартале 2024г. цены на аренду выросли на 10%, по сравнению с 2023 г. Эта тенденция, скорее всего, будет продолжаться, цены будут расти.