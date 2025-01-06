В число лучших для инвестиций в недвижимость стран на 2025 год попала и Литва

В Центральной и Восточной Европе на пике популярности находятся Венгрия и Литва, пишет портал euronews.com.
Согласно данным компании 1st Move, при выявлении наиболее благоприятных для инвестиций в недвижимость стран оценивали такие данные, как налог на недвижимость, налог на аренду жилья, общую прибыль от аренды. Литва в этом рейтинге оказалась на хорошем счету.
Согласно новейшим данным Global Property Guide, в Вильнюсе в среднем аренда жилья приносит 5,65% прибыли.
В Литве цены на аренду высокие и за 10 лет они выросли больше чем на 170%, по сравнению с 2015 г., информирует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Средний подоходный налог в Литве равен – 15%. По данным Eurostat, во втором квартале 2024г. цены на аренду выросли на 10%, по сравнению с 2023 г. Эта тенденция, скорее всего, будет продолжаться, цены будут расти.
На втором месте после Литвы идет Эстония. Налоги здесь на жилье сравнительно невелики, а цены на аренду – высокие, поэтому прибыль составляет 4,5% в год (подоходный налог – 20%). С начала 2024 года по июнь цены на аренду выросли на 6,7%.
Третье место - Румыния, где дополнительные расходы, связанные с покупкой жилья, невелики, налоги на доходы от аренды невелики (10%), а прибыль солидная - 6,46% в год.
В числе выгодных для инвестиций стран - Ирландия, поскольку цены на аренду там высокие, правда и налоги немаленькие. Кроме того, там намечается кризис жилья – число жителей растет, цены на аренду поднимаются, а недвижимости строят немного.
Согласно отчету, выгодно также инвестировать в недвижимость в Венгрии, Словении и Польше, где аренда недешевая (в Венгрии за 10 лет цены выросли на 180%), но и налоги „не кусаются“.
По сравнению с 2023 г., в июне 2024 г. цены на жилье в Польше поднялись на 17,7%, в Венгрии - на 9,8%, в Словении – на 6,7%, информирует Eurostat.
Согласно отчету, не рекомендуется инвестировать в недвижимость в Бельгии, Франции и Греции, так как там прибыль самая небольшая. Например, в Бельгии налоги могут составлять 50% от стоимости аренды.
Среди инвесторов особой популярностью пользуются Испания и Португалия.