В чеках заправок Jozita как виновные в подорожании газа перечислены все правящие партии

Как и первый чек, такой чек сфотографировал и в социальной сети фейсбук разместил депутат Ремигиюс Жемайтайтис.

Информацию о том, что такая запись есть в кассовом чеке, подтвердил глава сети Jozitа Йонас Йокубаускис. Он сказал, что мог назвать консерваторов и другим словом.

"А что пид****** надо было назвать? В чеке не вместилось все. Я бы еще дописал пид*******. Консерваторы сейчас большинство. Если они большинство, то я написал правильно", – сказал он.

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас, реагируя на эту ситуацию, у себя на странице в фейсбуке указал, что возмущаться надо не решениями правительства, а такими компаниями, как Jozita, которая до сих пор торгует с Россией.

Парламент Литвы в мае 2023 года одобрил проект закона об акцизах, после вступления в силу которого отказались от льготных налогов и увеличили акцизы на загрязняющие природы виды топлива.