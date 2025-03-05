2025.03.05 17:12

В центре Вильнюса закрылся ресторан The House

 
Лукреция Гедрайтите
ru.DELFI.lt
Lauko kavinė
Lauko kavinė
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В Старом городе столицы Литвы несколько недель назад закрылся еще один ресторан – The House. Он работал по адресу ул. Вокечу, 24. Владелец ресторана и глава компании Delvira Линас Яблонскас сказал Delfi, что ресторан пришлось закрыть.

„Да, мы закрылись, а причин много: поток небольшой, а обязательства были“, – сказал он.

По словам Яблонскаса, одна из причин - упразднение льготного НДС.

„Конечно отказ от льготного НДС много отнял, это факт. Большая часть ресторанов, не только мы, сталкиваемся с периодами, когда много работаешь, а налоги платишь те же: неважно работаешь или нет, налоги надо платить. НДС, думаю, был серьезным ударом для всех“, – сказал он.

У компании остается второй ресторан в другом городе. Его закрывать пока не планируют. „Открытие ресторанов - непростая задача, это финансы, я ответственный человек“, – сказал Яблонскас.

Vokiečių gatvė

Второй ресторан этой компании работает в Друскининкай уже 13 лет.

В Друскининкай в сезон в ресторане работают 20 человек. По словам Яблонскаса, 20 рабоников было и в Вильнюсе.

По последним данным „Содры“, в компании Delvira работают 19 человек.

Первым о закрытии ресторана The House сообщил портал 15min.

По данным Rekvizitai.lt, в 2021 г. продажи ресторана составили 764 256 евро, чистая прибыль -11 981 евро, в 2022 г. продажи составили 1 005 056 евро, чистая прибыль 24 746 евро, в 2023 г. – соответственно 1 086 187 и 25 380 евро.

Delfi уже сообщал, что в последнее время в Литве закрылось немало ресторанов, например, Jurgis ir drakonas и Sugamour.

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