В центре Вильнюса закрылся ресторан The House

„Да, мы закрылись, а причин много: поток небольшой, а обязательства были“, – сказал он.

По словам Яблонскаса, одна из причин - упразднение льготного НДС.

„Конечно отказ от льготного НДС много отнял, это факт. Большая часть ресторанов, не только мы, сталкиваемся с периодами, когда много работаешь, а налоги платишь те же: неважно работаешь или нет, налоги надо платить. НДС, думаю, был серьезным ударом для всех“, – сказал он.

У компании остается второй ресторан в другом городе. Его закрывать пока не планируют. „Открытие ресторанов - непростая задача, это финансы, я ответственный человек“, – сказал Яблонскас.

Второй ресторан этой компании работает в Друскининкай уже 13 лет.