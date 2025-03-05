В центре Вильнюса закрылся ресторан The House

„Да, мы закрылись, а причин много: поток небольшой, а обязательства были“, – сказал он.
По словам Яблонскаса, одна из причин - упразднение льготного НДС.
„Конечно отказ от льготного НДС много отнял, это факт. Большая часть ресторанов, не только мы, сталкиваемся с периодами, когда много работаешь, а налоги платишь те же: неважно работаешь или нет, налоги надо платить. НДС, думаю, был серьезным ударом для всех“, – сказал он.
У компании остается второй ресторан в другом городе. Его закрывать пока не планируют. „Открытие ресторанов - непростая задача, это финансы, я ответственный человек“, – сказал Яблонскас.
Второй ресторан этой компании работает в Друскининкай уже 13 лет.
В Друскининкай в сезон в ресторане работают 20 человек. По словам Яблонскаса, 20 рабоников было и в Вильнюсе.
По последним данным „Содры“, в компании Delvira работают 19 человек.
Первым о закрытии ресторана The House сообщил портал 15min.
По данным Rekvizitai.lt, в 2021 г. продажи ресторана составили 764 256 евро, чистая прибыль -11 981 евро, в 2022 г. продажи составили 1 005 056 евро, чистая прибыль 24 746 евро, в 2023 г. – соответственно 1 086 187 и 25 380 евро.
Delfi уже сообщал, что в последнее время в Литве закрылось немало ресторанов, например, Jurgis ir drakonas и Sugamour.