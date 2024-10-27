2024.10.27 16:10

В центре Вильнюса установили тыквенный киоск самообслуживания

 
ru.DELFI.lt
Тыквы
Тыквы
ФОТО: MadeinVilnius

Нет предела творчеству вильнюсцев. Мы видели это не раз в праздничные время, во время пандемии ковида и т. д. В этот раз удивило.. решение для тыквенного сезона. Об этом „ноу-хау“ написал портал MadeinVilnius.

В центре города, на рынке Тимос появился стенд с тыквами. Не стенд, а поддоны, на которых красиво разложены самые популярные в этом сезоне овощи.

Рядом с прилавком можно найти инструкцию по использованию „Тыквенного самообслуживания“. Одна тыква здесь стоит 5 евро. Однако если остались только маленькие тыквы, которые могут поместиться на ладони, то за эти деньги можно взять две тыквы.

А как заплатить за тыквы? Вопреки тому, как многие могут подумать, наличные здесь не требуются. За тыквы вам нужно будет сделать банковский перевод, реквизиты указаны на листе рядом с ними.

Это пример современного маркетинга, который может привести к тому, что даже те, кому тыква не нужна, воодушевятся этой идеей и купят овощи, чтобы поддержать фермеров.

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