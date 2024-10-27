В центре Вильнюса установили тыквенный киоск самообслуживания

В центре города, на рынке Тимос появился стенд с тыквами. Не стенд, а поддоны, на которых красиво разложены самые популярные в этом сезоне овощи.

Рядом с прилавком можно найти инструкцию по использованию „Тыквенного самообслуживания“. Одна тыква здесь стоит 5 евро. Однако если остались только маленькие тыквы, которые могут поместиться на ладони, то за эти деньги можно взять две тыквы.

А как заплатить за тыквы? Вопреки тому, как многие могут подумать, наличные здесь не требуются. За тыквы вам нужно будет сделать банковский перевод, реквизиты указаны на листе рядом с ними.