2024.09.10 07:05

В центре Вильнюса появилась плавучая гостиница

 
ru.DELFI.lt
plaukiojantis viešbutis
plaukiojantis viešbutis
ФОТО: Evaldo Čingos

В прошлом году сообщалось, что в Вильнюсе появится проект плавучей гостиницы. Сейчас эту гостиницу можно увидеть своими глазами – первым ее снял фотограф портала MadeinVilnius.lt.

Гостиница впечатляет своим видом – из ее окон открывается вид на гору Гедиминаса. Проект отлично сочетается с окружение. Планируется, что в скором времени гостиница начнет принимать постояльцев.

Об этом проекте уже сообщалось. В гостинице оборудованы 23 номера по типу студий. Жилые комнаты будут на обоих этажах гостиницы, в каждую ведет отдельный вход, в номере есть душевая, а часть окон будет выходить на Нерис.

На крыше гостиницы планируют открыть ресторан и бар. Открытое пространство будет доступно для горожан и гостей столицы. В теплое время года там можно заниматься спортом.

Это первая подобная гостиница в Литве, находящаяся в центре Вильнюса, напротив башни Гедиминаса и Кафедральной площади. В других странах такие гостиницы пользуются популярностью.

После окончания сезона гостиница переместится в зимний порт в Жирмунай и будет там продолжать свою деятельность.

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