В центре Вильнюса из-за конфликта с соседним заведением закрывается закусочная

Закусочная It’s corndog, предлагающая хот-доги на палочках, работает здесь четыре года, однако в скором времени она закроется. Об этом глава компании Laudex Паулюс Лейта сообщил в Facebook.
„Ресторан закрывается из-за террора со стороны соседей. Соседи-иностранцы стали угрожать мне расправой. Моббинг и террор начались давно. У нас давно было похожее блюдо, они пришли сюда, не обратив на это внимания, а сейчас обвиняют нас в том, что у них здесь не заладился бизнес“, – писал Лейта.
Он сказал Delfi, что его закусочная работает прибыльно, оборот пусть символически, но каждый месяц растет. Правда, как и в других местах есть проблемы с наймом работников.
„Работаем с одним работником, а нужно пять, но все хотят получать большую зарплату, а при этом работать самостоятельно не могут. Приходят профессионалы Michelin, которые даже рис варить не умеют“, – иронизировал Лейта
Однако чашу терпения переполнили не трудности, а конфликты с владельцами соседней закусочной La Empanada.
„Это фуд-холл, у нас общие приборы, подносы. Стали воровать посуду, тарелки, бокалы, они просто-напросто исчезают. Наши видеокамеры зафиксировали, как они вечерами крадут наши подносы, приборы, чтобы у нас их не было.
Заведение принадлежит семье: мужчине, женщине и их сыну. Полгода они работали без разрешений, у них работал ребенок несовершеннолетний, наличные держали в коробках из-под яиц“, – сказал Лейта.
Конфликт разразился, когда владельцы аргентинской закусочной обвинили Лейту в том, что он копирует их блюда.
„По выходным, когда меня не было, они жаловались руководству G9, что у меня тот же ассортимент, фотографировали мое меню. Я продаю литовский шницель, а они аргентинский шницель Milanesa. Это котлетки в панировке. Они увидели у меня шницель, прибежали и спрашивают, почему мы копируем их блюда. Но ведь я здесь работаю давно, это блюда у меня в меню давно“, – сказал глава It’s corndog.
Он сказал, что 18 февраля представители La Empanada ему угрожали.
„Они пришли и сказали, что расправятся со мной иначе. Работники второй день работают в страхе“, – рассказал Лейта.
На вопрос, когда его заведение закроется, он сказал, что это займет около месяца. Он намерен продать заведение со всем оборудованием, но сказал, что свой рецепт хот-догов на палочке никому не раскроет.
„Да и вообще спустя 4 года захотелось поменять место, а хороших мест нет. Как только открывается новый бизнес-центр, место занимает iLunch. Скоро останутся только сетевые рестораны, роскошные Michelin и те, которые принадлежат иностранцам, – считает предприниматель.
Delfi не удалось связаться с представителями La Empanada - написанное им письмо вернулось.