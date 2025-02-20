В центре Вильнюса из-за конфликта с соседним заведением закрывается закусочная

„Это фуд-холл, у нас общие приборы, подносы. Стали воровать посуду, тарелки, бокалы, они просто-напросто исчезают. Наши видеокамеры зафиксировали, как они вечерами крадут наши подносы, приборы, чтобы у нас их не было.

„По выходным, когда меня не было, они жаловались руководству G9, что у меня тот же ассортимент, фотографировали мое меню. Я продаю литовский шницель, а они аргентинский шницель Milanesa. Это котлетки в панировке. Они увидели у меня шницель, прибежали и спрашивают, почему мы копируем их блюда. Но ведь я здесь работаю давно, это блюда у меня в меню давно“, – сказал глава It’s corndog.