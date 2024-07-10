В ближайшие недели страны Балтии объявят о выходе из соглашения БРЭЛЛ

„Оценив отчет о ходе работ, министры пришли к выводу, что подготовка к синхронизации энергосистемы стран Балтии идет по плану“, - заявили в Минэнерго.

В среду в Юрмале (Латвия) ответственные за энергетику министры Литвы, Латвии и Эстонии – Дайнюс Крейвис , Каспар Мелнис и Кристен Михал – заявили, что страны Балтии полностью готовы к синхронизации с электросетями континентальной Европы в феврале следующего года.

„В ближайшие недели операторы систем передачи электроэнергии стран Балтии проинформируют других участников соглашения о совместном решении не продлевать соглашение БРЭЛЛ и выйти из системы ОЭС/ЕЭС в феврале 2025 г., когда страны Балтии проведут тест изолированной работы и синхронизируются с сетями континентальной Европы“, - говорится в сообщении, опубликованном в среду.

В ходе встречи также обсуждались национальные планы стран Балтии в области энергетики и изменения климата, а также меры по развитию и продвижению возобновляемых источников энергии.

Кроме того, обсуждались цели энергетической политики до 2040 года, вопросы повышения устойчивости инфраструктуры и возможные изменения в регулировании эксплуатации Инчукальнского подземного хранилища газа.

Политические лидеры Литвы, Латвии и Эстонии, а также операторы систем передачи электроэнергии стран договорились, что в феврале 2025 г. отключатся от российской системы ОЭС/ЕЭС – так называемого энергокольца БРЭЛЛ.