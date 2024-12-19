В банке SEB объяснили, почему главный офис будет размещен не в Литве

„Одним из факторов является оценка стабильности и предсказуемости бизнес-среды. Была проведена оценка всех трех стран, проанализированы различные аспекты – как финансовые, так и бизнес-среда, регуляторная предсказуемость. Вся эта совокупность различных факторов привела к такому решению“, – сказала она в четверг в эфире радиостанции LRT.
Председатель правления Investuok Lietuvoje Роландас Валюнас заявил, что в данном случае Литва проиграла конкурентную борьбу Эстонии, а это решение SEB может убедить и другие компании задуматься, стоит ли выбирать Литву для крупных инвестиций.
„Они руководствовались своей логикой и бизнес-интересами, и, видимо, это было основным моментом. Всё же они посчитали, что так им будет безопаснее“, – пояснил он.
„Во сколько Литве это обойдется? Думаю, это обойдется очень дорого. И обойдется не напрямую, из-за налогов, уплаченных банком или других вещей, но каждая инвестиция, которая идет в другое место, она не поступает в бюджет в виде ряда налогов. И точно кто-то увидит решение SEB, кто-то обязательно выберет Эстонию или другую страну и будет думать, что Литва недостаточно предсказуема“, – отметил Р. Валюнас.
В свою очередь, финансовый эксперт Миндаугас Бусила утверждает, что выбор банка SEB – это следствие того, что политики страны не прислушиваются к интересам бизнеса. По его словам, недовольство бизнес-средой наилучшим образом отражается в поведении крупного бизнеса, поскольку он способен принимать серьезные решения.
„В Эстонии и регуляторная среда более предсказуема, правовая база не меняется так часто. В Литве, вероятно, малый бизнес часто испытывает эту постоянную смену законов, просто малый бизнес не в силах что-либо сказать в этом месте. Между тем, крупный бизнес с этим сталкивается реже, но когда сталкивается, то сразу реагирует“, – сказал он.
По словам эксперта, литовские политики не понимают, что не размер налогов является главным критерием для принятия бизнесом долгосрочных решений о своем будущем.
„Бизнес коммуницирует очень четко, чего он хочет, а политики в Литве постоянно играют в игры, что у нас низкие налоги и, возможно, мы что-то здесь поменяем, но на самом деле для бизнеса низкие налоги не являются основным критерием, по которому они выбирают местонахождение“, – сказал М. Бусила.
В среду группа SEB сообщила о консолидации своей деятельности в странах Балтии и объединении трех банков, работающих в регионе, в одно юридическое лицо. Главный офис объединенного юридического лица разместится в Эстонии, а филиалы – в Латвии и Литве.
Представители SEB заявили о продолжении своей банковской деятельности в обычном режиме во всех трех странах Балтии.
Новая организационно-правовая структура должна приступить к работе в начале 2027 года, для этого необходимо получить разрешение местных органов финансового надзора и Европейского центрального банка (ЕЦБ).