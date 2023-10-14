В Австрии началась борьба с ценами на продукты питания: торговцам это дорого обойдется

Акция продлится весь октябрь
От булочек до макарон и фруктов – один супермаркет в Австрии снизил цены на основные продукты питания до суммы, которую они стоили бы без НДС, поэтому выбранные товары оказались на 10-20% дешевле. Предприниматели надеются такой акцией привлечь внимание властей. "Таким образом, мы хотим продемонстрировать, что могут быть очень простые и прагматичные решения для контроля продовольственной инфляции в Австрии. Акция продлится весь октябрь, но с 1 ноября, конечно, нам придется вернуться к первоначальным ценам", – сказал Алессандро Вольф, генеральный директор торгового центра.
Торговцы не скрывают, что такая акция будет им стоить немало. Правда, австрийская оппозиция правительству уже давно добивается отмены НДС на основные продукты питания. "За изменением цен стоит множество факторов, и федеральное правительство могло бы что-то сделать уже давно, но не сделало", – сказал местный губернатор Ханс Петер Доскозил.
Власти связывают отмену НДС с высокими рисками
В августе продукты в Австрии подорожали почти на десятую часть. Это намного выше среднего показателя инфляции – почти 7,5 %. Австрийцы хотят, чтобы НДС не взимался за самые элементарные продукты питания.
"Это было бы замечательно", – сказала женщина корреспонденту на улице. "Несмотря на то, что это всего лишь несколько евро, но в конечном итоге удастся значительно сэкономить", – поделилась другая.
Такие страны, как Испания, Польша или Португалия, уже давно отменили НДС на основные продовольственные товары. Федеральное правительство Австрии оценивает эту меру. критически. По его словам, это социально неоправданная мера, потому что люди, которые зарабатывают больше, получат от этого больше пользы. С другой стороны, отмена НДС на продукты питания федеральным правительством также может привести к тому, что предприниматели перестанут реально снижать цены на продукты.