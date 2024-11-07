В Авиженяй откроется новый фермерский рынок, покупателей угостят борщом

„Когда мы создавали проект Urban HUB в Вильнюсе, мы хотели, чтобы это не было просто место для бизнеса, хотели сделать его центром притяжения. Поэтому мы намерены сотрудничать с местными фермерами, надеемся, что фермерский рынок станет красивой традицией, на него будут съезжаться жители, работники и члены общины. Чтобы всем было теплее и уютнее, с 12 ч. будем угощать всех сваренным на открытом воздухе украинским борщом“, – сказала представитель группы SBA Рута Висманте.
Фермерские рынки Urban HUB – открыты для всех торговцев, за место на них не придется платить. Просто приезжайте в субботу к 10 ч на ул. Ожяручу, 3, ставьте палатку и торгуйте. Приглашаем всех!
9 ноября можно будет приобрести самые разные товары – маринованные и свежие овощи, ягоды, яблочный сыр, желудевый кофе, творожный сыр, копченое мясо.