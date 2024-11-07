2024.11.07 14:07

В Авиженяй откроется новый фермерский рынок, покупателей угостят борщом

 
ru.DELFI.lt
Maistas
Maistas
ФОТО: Anželika Stackevič

9 ноября фермеры Вильнюсского района собираются в Авиженяй на первый Фермерский рынок. Жители смогут купить сезонную продукцию и отведать украинского борща. Место проведения рынка - рядом с Urban HUB, Вильнюс, ул. Ожяручу, 3 с 10 до 14 ч, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Когда мы создавали проект Urban HUB в Вильнюсе, мы хотели, чтобы это не было просто место для бизнеса, хотели сделать его центром притяжения. Поэтому мы намерены сотрудничать с местными фермерами, надеемся, что фермерский рынок станет красивой традицией, на него будут съезжаться жители, работники и члены общины. Чтобы всем было теплее и уютнее, с 12 ч. будем угощать всех сваренным на открытом воздухе украинским борщом“, – сказала представитель группы SBA Рута Висманте.

Фермерские рынки Urban HUB – открыты для всех торговцев, за место на них не придется платить. Просто приезжайте в субботу к 10 ч на ул. Ожяручу, 3, ставьте палатку и торгуйте. Приглашаем всех!

9 ноября можно будет приобрести самые разные товары – маринованные и свежие овощи, ягоды, яблочный сыр, желудевый кофе, творожный сыр, копченое мясо.

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