В Авиженяй откроется новый фермерский рынок, покупателей угостят борщом

„Когда мы создавали проект Urban HUB в Вильнюсе, мы хотели, чтобы это не было просто место для бизнеса, хотели сделать его центром притяжения. Поэтому мы намерены сотрудничать с местными фермерами, надеемся, что фермерский рынок станет красивой традицией, на него будут съезжаться жители, работники и члены общины. Чтобы всем было теплее и уютнее, с 12 ч. будем угощать всех сваренным на открытом воздухе украинским борщом“, – сказала представитель группы SBA Рута Висманте.