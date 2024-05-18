В апреле рынок подержанных легковых автомобилей увеличился более чем на 10%

Как говорится в сообщении AutoTyrimai, в апреле в Литве произведено 17 564 операции по смене владельцев подержанных легковых автомобилей, т. е. на 7,5% больше, чем в апреле 2023 г. (16 333). Операций по смене владельцев личных автомобилей (M1) – 16 979, легковых коммерческих (N1) – 585.

Среди моделей лидировали BMW 3 серии (469 ед.), BMW 5 серии (443 ед.) и Volkswagen Passat (399 ед.). Средний возраст первый раз зарегистрированных в Литве б/у автомобилей – 9,9 лет. Доля дизельных автомобилей – 67,8% (в апреле 2023 г. – 67,6%).

В прошлом месяце личные автомобили (M1) составили 14 046 ед., легковые коммерческие транспортные средства (N1) – 681 ед. В апреле в стране больше всего зарегистрировано автомобилей марок BMW (1870 ед.), Volkswagen (1807 ед.) и Audi (1073 ед.).

В апреле владельцев чаще всего меняли автомобили марок Volkswagen (2 856 ед.), Toyota (1 937 ед.) и BMW (1893 ед.). Наиболее частые операции по смене владельца были среди моделей Volkswagen Passat (852 ед.), BMW 3 серии (661 ед.) и Volkswagen Golf (641 ед.). Средний возраст сменивших владельца б/у автомобилей – 14,3 года.

В январе-апреле 2024 г. в Литве первый раз зарегистрировано 51 621 подержанный легковой автомобиль, т. е. на 3,6% больше, чем за тот же период 2023 г. (49 823 ед.). Средний возраст составил 10,1 года. Доля дизельных автомобилей составила 67,9% (в 2023 г. – 67,4%).