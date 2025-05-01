В апреле продажи новых квартир в столице выросли на 75%

Однако директор по развитию компании Томас Жяугра отмечает, что, судя по этому году, продажи в апреле были ниже, чем в предыдущие месяцы.
„Апрель не принес существенных изменений на рынок недвижимости Вильнюса. Мы продолжаем следить за ситуацией, где результаты продаж существенно опережают прошлогодние, а месячные колебания в основном были обусловлены стартовавшими новыми проектами“, - цитируется в сообщении Жяугра.
По данным компании, в апреле наибольшей популярностью пользовались квартиры среднего ценового диапазона: было продано 174 квартиры по сравнению с 93 за тот же месяц прошлого года. Таким образом, рост в этом классе составил более 87%.
Немногим отстают и продажи квартир эконом-класса – в апреле этого года было продано 177 квартир по сравнению со 110 в прошлом году, рост составляет почти на 61%.
При этом в апреле этого года в престижном классе было продано 14 квартир по сравнению с 6 в прошлом году, продажи выросли на 133%.
Всего в апреле этого года на рынке Вильнюса было предложено 4819 квартир.