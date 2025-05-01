В апреле продажи новых квартир в столице выросли на 75%

Однако директор по развитию компании Томас Жяугра отмечает, что, судя по этому году, продажи в апреле были ниже, чем в предыдущие месяцы.

„Апрель не принес существенных изменений на рынок недвижимости Вильнюса. Мы продолжаем следить за ситуацией, где результаты продаж существенно опережают прошлогодние, а месячные колебания в основном были обусловлены стартовавшими новыми проектами“, - цитируется в сообщении Жяугра.

По данным компании, в апреле наибольшей популярностью пользовались квартиры среднего ценового диапазона: было продано 174 квартиры по сравнению с 93 за тот же месяц прошлого года. Таким образом, рост в этом классе составил более 87%.