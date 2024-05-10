В апреле цены на товары и услуги повысились на 0,1%

Потребительские цены на товары за месяц снизились на 0,3 проц., услуги – возросли на 0,8%
На изменения в основном повлиял рост цен на одежду, овощи, отпускные поездки, другие, никуда не причисленные финансовые услуги, другие устройства, принадлежности и средства для ухода за собой, табачные изделия, горюче-смазочные материалы, обувь, а также снижение цен на природный газ, теплоэнергию и электроэнергию.
Потребительские цены на товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, на 3,3 проц., рыночные цены – повысились на 0,6 проц.
Товары и услуги из группы жилья, воды, электроэнергии, газа и другого топлива снизились на 4,2 проц. Больше всего – на 27,1 проц. – снизились цены на газ, на 8,6 проц. – на теплоэнергию, на 7,3 проц. – на сжиженный газ для приготовления еды, на 1,9 проц. – электроэнергию, но возросли цены на товары и материалы для обслуживания и ремонта жилья (0,5 проц.).
В связи с новыми весенними коллекциями одежды и обуви цены на эту группу товаров и услуг возросли на 3,4 проц. Одежда подорожала на 3,9 проц., обувь – на 3 проц., чистка одежды – 1 проц.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 0,3 проц. Больше всего подорожали фруктовые и овощные соки, мука, копченые колбасы, шоколад и десерты на основе какао, консервированные и приготовленные овощи, сахар, но подешевели мороженое, свежие и охлажденные морепродукты, орехи, замороженная рыба, хлеб, съедобные субпродукты.
Также изменились цены на некоторые свежие фрукты и овощи: больше всего подорожали лимоны, поздний картофель, сладкий перец, помидоры, пекинская капуста, но снизились цены на манго, длинноплодные огурцы, авокадо, брокколи и виноград.
Годовая инфляция – 0,1%
В апреле 2024 г. годовая инфляция (апрель 2024 г., по сравнению с апрелем 2023 г.) составила 0,1 проц.
На годовую инфляцию больше всего повлиял рост цен на фармацевтические изделия, услуги общепита, табачные изделия, автомобили, техосмотр и ремонт транспортных средств, медицинские услуги, а также снижение цен на электроэнергию, твердое топливо и теплоэнергию.
Потребительские цены товары за год снизились на 2,2 проц., услуги – возросли на 5,7 проц.
Цены, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, за год снизились на 5,4 проц., рыночные – возросли на 1 проц.