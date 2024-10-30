2024.10.30 12:26

В Антакальнисе не будет торгового центра Eglutės, на его месте построят новый

 
ru.DELFI.lt
Naujo prekybos centro Antakalnyje vizualizacijos
Naujo prekybos centro Antakalnyje vizualizacijos
ФОТО: Baltisches Haus nuotr.

В микрорайоне Антакальнис в Вильнюсе начинается строительство нового двухэтажного торгово-сервисного центра. В него будет инвестировано 7,5 млн евро. На этом участке по адресу ул. Антакальне, 71, до сих пор работает известный местным жителям торговый центр Eglutė.

В новом почти 4 тыс.кв.метров торговом центре уже сдано почти половина площадей. На первом этаже разместится новый стандартный продовольственный магазин Iki и аптека. На втором этаже разместятся магазины одежды и другие магазины, здесь запланирована терраса с заведениями общественного питания, которая станет местом отдыха жителей и гостей.

„Мы стремимся создать привлекательное место, где хорошо делать покупки и приятно проводить время. Я верю, что после завершения проекта в этом микрорайоне появится новый центр притяжения“, - заявил руководитель отдела аренды Baltisches Haus Айдас Груодис. Планируется, что строительные работы продлятся 11 месяцев, а новый торговый центр начнет работу осенью 2025 года.

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