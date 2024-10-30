В Антакальнисе не будет торгового центра Eglutės, на его месте построят новый

В новом почти 4 тыс.кв.метров торговом центре уже сдано почти половина площадей. На первом этаже разместится новый стандартный продовольственный магазин Iki и аптека. На втором этаже разместятся магазины одежды и другие магазины, здесь запланирована терраса с заведениями общественного питания, которая станет местом отдыха жителей и гостей.
„Мы стремимся создать привлекательное место, где хорошо делать покупки и приятно проводить время. Я верю, что после завершения проекта в этом микрорайоне появится новый центр притяжения“, - заявил руководитель отдела аренды Baltisches Haus Айдас Груодис. Планируется, что строительные работы продлятся 11 месяцев, а новый торговый центр начнет работу осенью 2025 года.