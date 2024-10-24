В Алитусе закрывается проработавшее 11 лет кафе: это был удар ниже пояса

„Самая большая проблема – финансы. Изменилась конкурентная, налоговая ситуация, вернулся 21% НДС.
Мы платили такой НДС и прежде, проблем не было, но были другие цены на продукты, коммунальные услуги. После COVID все сильно подорожало, но простора для повышения цен уже нет.
Клиенты итак жаловались на цены, но они не окупали расходы. Ты не можешь работать в минус“, – сказала она.
По словам Барейкене, работать сейчас могут только большие сети.
„У нас цифры не сходятся“, – заметила женщина.
По ее словам, повышение НДС „стало ударом ниже пояса“.
„Все были удивлены“, – прибавила она.
„Я открыла кафе, потому что думала, что в Алитусе мало мест для молодежи. У нас была своя община. Мы чувствовали, что нужны“, – сказала Барейкене.
За 11 лет работы изменилось и конкурентное окружение, в городе появилось больше кафе, но мы искали выход.
„Но когда приходится звонить в „Содру“ и просить отложить уплату налогов, поскольку у нас не хватает денег, а нам говорят, что не могут отложить, обещают заблокировать счет.
Женщина вежливо объясняет нам положение, говорит, что может подождать несколько дней, но нас это не спасет, ведь если счет заблокируют, я не смогу заплатить за товары. Разве это помощь бизнесу, который сталкивается с трудностями?“, – вопрошала Барейкене.
По ее подсчетам, чтобы работать, цены надо повышать значительно, например, чашка кофе должна стоить не 2,8, а 3,8 евро.
„Если одна из самых простых пицц стоит 8 евро, то надо повысить цену до 11 евро. Жители Алитуса не могли бы уже себе позволить это“, – сказала она, заметив, что не хочет использовать дешевые продукты.
„Можно покупать не сыр, а изделие вроде сыра, но я так работать не могу“, – сказала она.
В кафе Spotas работали 7 человек. Оно будет открыто до 10 ноября.
Delfi напоминает, что в последнее время сектор общепита сталкивается с проблемами в Литве, о банкротстве заявил целый ряд кафе и ресторанов.