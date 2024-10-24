В Алитусе закрывается проработавшее 11 лет кафе: это был удар ниже пояса

„Я открыла кафе, потому что думала, что в Алитусе мало мест для молодежи. У нас была своя община. Мы чувствовали, что нужны“, – сказала Барейкене.

По словам Барейкене, работать сейчас могут только большие сети.

Клиенты итак жаловались на цены, но они не окупали расходы. Ты не можешь работать в минус“, – сказала она.

Мы платили такой НДС и прежде, проблем не было, но были другие цены на продукты, коммунальные услуги. После COVID все сильно подорожало, но простора для повышения цен уже нет.

За 11 лет работы изменилось и конкурентное окружение, в городе появилось больше кафе, но мы искали выход.

„Но когда приходится звонить в „Содру“ и просить отложить уплату налогов, поскольку у нас не хватает денег, а нам говорят, что не могут отложить, обещают заблокировать счет.

Женщина вежливо объясняет нам положение, говорит, что может подождать несколько дней, но нас это не спасет, ведь если счет заблокируют, я не смогу заплатить за товары. Разве это помощь бизнесу, который сталкивается с трудностями?“, – вопрошала Барейкене.

По ее подсчетам, чтобы работать, цены надо повышать значительно, например, чашка кофе должна стоить не 2,8, а 3,8 евро.