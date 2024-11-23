В Алитусе открылся новый завод Kauno grūdai

По словам генерального директора Kauno grūdai Андрюса Пранцкявичюса, по мере роста спроса новый завод будет производить продукцию быстрого приготовления.
„Сегмент продуктов быстрого приготовления стабильно растет. Сегодня мы экспортируем 96 проц. своей продукции, но растущий спрос уже превысил мощности наших действующих заводов. Новый завод не только увеличит объемы производства, но и позволит нам поддерживать стандарты качества, завоевавшие доверие наших клиентов по всей Европе“, – цитируется в сообщении А. Пранцкявичюс.
Планируется, что на новом заводе площадью 7,4 тыс. кв. появится 250–300 новых рабочих мест, а производственная мощность увеличится вдвое.
Инвестиции в новый завод в Алитусе составляют 32 млн евро.
У компании также есть заводы по производству продукции быстрого приготовления в Кедайняе и Алитусе.