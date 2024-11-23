В Алитусе открылся новый завод Kauno grūdai

„Сегмент продуктов быстрого приготовления стабильно растет. Сегодня мы экспортируем 96 проц. своей продукции, но растущий спрос уже превысил мощности наших действующих заводов. Новый завод не только увеличит объемы производства, но и позволит нам поддерживать стандарты качества, завоевавшие доверие наших клиентов по всей Европе“, – цитируется в сообщении А. Пранцкявичюс.