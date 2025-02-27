В 2028 году Вильнюс станет центром женского лидерства и предпринимательства

Как указывается в сообщении, в мае 2028 года в столице соберутся около 600 женщин-руководителей предприятий, политиков, ученых и молодых женщин-лидеров со всего мира. Ожидается, что общий экономический эффект от мероприятия для города составит около 1,3 миллиона евро.
„Мы чрезвычайно рады этому достижению, которое является большим признанием как для Вильнюса, так и для местного сообщества женщин-лидеров. Подобные конференции не только повышают международную узнаваемость города, но и открывают новые возможности для сотрудничества“, - говорит Вита Жилинскайте, руководитель конференц-бюро Go Vilnius.
Конференция проводится каждые три года в разных странах, собирая ведущих руководителей бизнеса, предоставляя площадку для обмена идеями и создания реальных изменений. Четырехдневная программа конференции и симпозиума будет включать презентации и сессии, посвященные темам лидерства, гендерного равенства, устойчивого развития, инноваций, технологий и расширения прав и возможностей молодежи.
Business Professional Women (BPW) International – одна из крупнейших и наиболее влиятельных глобальных организаций женского бизнеса и взаимодействия профессиональных сетей, объединяющая более 24 тыс. членов по всему миру, из которых более 18 тыс. – в Европе.