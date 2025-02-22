2025.02.22 07:27

В 2024 году выручка „Вильняус ванденис“ достигла 62,1 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Nuotekų valymas
Nuotekų valymas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В прошлом году выручка компании „Вильняус ванденис“ достигла 62,1 млн евро и была на 5% выше показателя 2023 года. Компания направила более 26 млн евро на инвестиции: развитие инфраструктуры, снижение воздействия предприятия на окружающую среду и цифровизацию.

„Устойчивые финансовые результаты позволили направить более 26 миллионов на инвестиции в качество обслуживания, надежность поставок и защиту окружающей среды, что отразилось на удовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами: в 2024 году индекс удовлетворенности клиентов „Вильняус ванденис“ вырос до 84 пунктов и стал самым высоким на рынке“, - в сообщении цитируется гендиректор компании Саулюс Савицкас.

Отмечается, что на результатах компании положительно сказалось и то, что в 2024 году компания подключила к централизованным сетям 6400 новых домохозяйств, или столько, сколько потребовалось бы для подключения к централизованным сетям города размером с Электренай.

По неаудированным данным, в 2024 году чистая прибыль компании Vilniaus vandenys оказалась в 2 раза ниже, чем в 2023 году, и составила 5 млн евро. В 2024 году показатель EBITDA компании составил 17,6 млн евро. Тогда как в предыдущем году он составлял 21 млн евро, а в 2022 году – всего 2,2 млн евро.

Количество клиентов компании за указанный период достигло 290 800, а за счет целенаправленной оптимизации процессов подключение новых клиентов к сетям компании происходило на 20% быстрее и составило 13,4 дня.

В 2024 году компания „Вильняус ванденис“ реализовала 31,3 млн куб. м. метров воды – на 4% больше, чем в 2023 году, и 34 млн куб. м. услуг по очистке сточных вод – на 3% больше, чем в 2023 году.

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