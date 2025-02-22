В 2024 году выручка „Вильняус ванденис“ достигла 62,1 млн евро

„Устойчивые финансовые результаты позволили направить более 26 миллионов на инвестиции в качество обслуживания, надежность поставок и защиту окружающей среды, что отразилось на удовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами: в 2024 году индекс удовлетворенности клиентов „Вильняус ванденис“ вырос до 84 пунктов и стал самым высоким на рынке“, - в сообщении цитируется гендиректор компании Саулюс Савицкас.
Отмечается, что на результатах компании положительно сказалось и то, что в 2024 году компания подключила к централизованным сетям 6400 новых домохозяйств, или столько, сколько потребовалось бы для подключения к централизованным сетям города размером с Электренай.
По неаудированным данным, в 2024 году чистая прибыль компании Vilniaus vandenys оказалась в 2 раза ниже, чем в 2023 году, и составила 5 млн евро. В 2024 году показатель EBITDA компании составил 17,6 млн евро. Тогда как в предыдущем году он составлял 21 млн евро, а в 2022 году – всего 2,2 млн евро.
Количество клиентов компании за указанный период достигло 290 800, а за счет целенаправленной оптимизации процессов подключение новых клиентов к сетям компании происходило на 20% быстрее и составило 13,4 дня.
В 2024 году компания „Вильняус ванденис“ реализовала 31,3 млн куб. м. метров воды – на 4% больше, чем в 2023 году, и 34 млн куб. м. услуг по очистке сточных вод – на 3% больше, чем в 2023 году.