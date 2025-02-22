В 2024 году выручка „Вильняус ванденис“ достигла 62,1 млн евро

„Устойчивые финансовые результаты позволили направить более 26 миллионов на инвестиции в качество обслуживания, надежность поставок и защиту окружающей среды, что отразилось на удовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами: в 2024 году индекс удовлетворенности клиентов „Вильняус ванденис“ вырос до 84 пунктов и стал самым высоким на рынке“, - в сообщении цитируется гендиректор компании Саулюс Савицкас.

Отмечается, что на результатах компании положительно сказалось и то, что в 2024 году компания подключила к централизованным сетям 6400 новых домохозяйств, или столько, сколько потребовалось бы для подключения к централизованным сетям города размером с Электренай.