В 2022 году оборот предприятий розничной торговли в Литве достиг 18,8 млрд. евро

В столичном регионе оборот предприятий розничной торговли в 2022 г. составил 7,4 млрд. евро или 39,4% всего оборота предприятий розничной торговли страны, в регионе центральной и западной Литвы – 11,4 млрд. евро или 60,6%.

Средний оборот предприятий розничной торговли на одного жителя страны в 2022 г. составил 6700 евро. Самый высокий оборот предприятий розничной торговли на одного жителя был в Вильнюсском городском самоуправлении – 11 100 евро, Каунасском – 10 100 евро, Клайпедском городском самоуправлении – 7800 евро, самый низкий – в Нерингском самоуправлении – 1400 евро, Казлу Рудском – 2000 евро, Шальчининкском – 2500 евро.

В 2022 году оборот предприятий деятельности общественного питания и напитков (без НДС и акцизов) составил 1 448,1 млн. евро и по сравнению с 2021 годом вырос как в столичном регионе, так и в регионе центральной и западной Литвы. Также увеличился оборот предприятий общественного питания и напитков на одного жителя.