2024.11.09 17:50

Уже известны цены на живые елки в этом году

 
ru.DELFI.lt
Kalėdų eglutė Shutterstock
Kalėdų eglutė Shutterstock

В Литве начинается продажа не только рождественских украшений и подарков, но и живых елок. К продажам готовятся крупные сети, сообщают журналисты LNK. Какие цены ждут в этом году?

Представитель сети Ermitažаs Индре Шкенсбергайте рассказала о торговле елками и ценами на них.

– Когда начнется торговля елками?

– Живые елки обычно поступают в продажу в середине ноября. Мы уже готовимся. На следующей неделе привезут пихты, венки, еловые лапы. начнется продажа. Каждую неделю приходит все больше покупателей, которые хотят купить елки.

– Правда ли, что рано елки покупают для украшения офисов, а люди покупают их домой ближе к Рождеству?

– Бывает по-разному, есть такие энтузиасты, которые ставят елку рано. Но, конечно, чаще украшают офисы. В офисах чаще ставят искусственные елки, их продажи выросли в 2-3 раза по-сравнению с прошлым годом. Похоже, сейчас спросом пользуются елки выше 2 м для украшения офисов.

– Какие елки предпочитают жители?

– Жители покупают пихты разных размеров. Обычно они бывают 1,5-2 м высотой, люди их предпочитают потому, что пихты не осыпаются, у них мягкие иголки. Конечно, популярны и елки в горшках, поскольку их можно пересадить.

– Какие цены будут в этом году?

– Цены будут похожими на прошлогодние. Пихты стоят 10-20 евро, многое зависит от высоты, а цены на елки в горшках зависят от их видов. Сейчас самая маленькая елка стоит 10,99 евро (высота около 1 м).

– Сколько стоят елки побольше?

– Все зависит от вида, цена 15-20 евро.

– Откуда вы получаете елки? Из Литвы или из заграницы?

– Все елки в горшках - литовские, а пихты привозят из разных стран Европы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии