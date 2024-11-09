Уже известны цены на живые елки в этом году

Представитель сети Ermitažаs Индре Шкенсбергайте рассказала о торговле елками и ценами на них.
– Когда начнется торговля елками?
– Живые елки обычно поступают в продажу в середине ноября. Мы уже готовимся. На следующей неделе привезут пихты, венки, еловые лапы. начнется продажа. Каждую неделю приходит все больше покупателей, которые хотят купить елки.
– Правда ли, что рано елки покупают для украшения офисов, а люди покупают их домой ближе к Рождеству?
– Бывает по-разному, есть такие энтузиасты, которые ставят елку рано. Но, конечно, чаще украшают офисы. В офисах чаще ставят искусственные елки, их продажи выросли в 2-3 раза по-сравнению с прошлым годом. Похоже, сейчас спросом пользуются елки выше 2 м для украшения офисов.
– Какие елки предпочитают жители?
– Жители покупают пихты разных размеров. Обычно они бывают 1,5-2 м высотой, люди их предпочитают потому, что пихты не осыпаются, у них мягкие иголки. Конечно, популярны и елки в горшках, поскольку их можно пересадить.
– Какие цены будут в этом году?
– Цены будут похожими на прошлогодние. Пихты стоят 10-20 евро, многое зависит от высоты, а цены на елки в горшках зависят от их видов. Сейчас самая маленькая елка стоит 10,99 евро (высота около 1 м).
– Сколько стоят елки побольше?
– Все зависит от вида, цена 15-20 евро.
– Откуда вы получаете елки? Из Литвы или из заграницы?
– Все елки в горшках - литовские, а пихты привозят из разных стран Европы.