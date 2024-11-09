Уже известны цены на живые елки в этом году

– Бывает по-разному, есть такие энтузиасты, которые ставят елку рано. Но, конечно, чаще украшают офисы. В офисах чаще ставят искусственные елки, их продажи выросли в 2-3 раза по-сравнению с прошлым годом. Похоже, сейчас спросом пользуются елки выше 2 м для украшения офисов.

– Правда ли, что рано елки покупают для украшения офисов, а люди покупают их домой ближе к Рождеству?

– Живые елки обычно поступают в продажу в середине ноября. Мы уже готовимся. На следующей неделе привезут пихты, венки, еловые лапы. начнется продажа. Каждую неделю приходит все больше покупателей, которые хотят купить елки.

Представитель сети Ermitažаs Индре Шкенсбергайте рассказала о торговле елками и ценами на них.

– Какие елки предпочитают жители?

– Жители покупают пихты разных размеров. Обычно они бывают 1,5-2 м высотой, люди их предпочитают потому, что пихты не осыпаются, у них мягкие иголки. Конечно, популярны и елки в горшках, поскольку их можно пересадить.

– Какие цены будут в этом году?

– Цены будут похожими на прошлогодние. Пихты стоят 10-20 евро, многое зависит от высоты, а цены на елки в горшках зависят от их видов. Сейчас самая маленькая елка стоит 10,99 евро (высота около 1 м).

– Сколько стоят елки побольше?

– Все зависит от вида, цена 15-20 евро.

– Откуда вы получаете елки? Из Литвы или из заграницы?